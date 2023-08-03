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В Ростовской области 1 сентября начнется учебный год для 462 тысяч школьников

3 августа 2023, 17:10
Фото: Midjourney
В Ростовской области 1 сентября начнется учебный год для 462 тысяч школьников
В Ростовской области 1 сентября в донских школах начнут учебный год 462 тысячи детей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти региона объявили, что в 2023-2024 учебном году в донских школах будут обучаться 462 тысячи детей, это на 10 тысяч больше показателей 2022 года. Кроме того, в этом году школы Ростовской области откроют двери для 51 тысячи первоклассников.

И. о. главы Минобра Ростовской области Тамара Шевченко объявила, что сейчас в регионе к учебному году готовят более 2,8 тысяч учреждения образования, среди них детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. В настоящий момент степень готовности составляет 72% от планового числа объектов образования.

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Кроме того, власти напомнили, что в 2023 году ввели в эксплуатацию две школы в Батайске и Волгодонске, готовые принять по 600 учащихся, а в Ростове закончили строительство школы на 1,65 тысячи учеников и модуля для обучения 400 школьников. Вместе с этим продолжается капремонт более десятка школ, образовательных организаций и детских садов.

«Активизируйтесь там, где это необходимо. Обеспечьте своевременное исполнение утвержденных графиков работы муниципальных межведомственных комиссий по приемке учреждений до 10 августа», — поручил местным органам власти замгубернатора региона Игорь Гуськов.

Ранее стало известно, как детям из Ростовской области будут преподавать историю с 1 сентября.

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