В Ростовской области 1 сентября начнется учебный год для 462 тысяч школьников

Кроме того, власти напомнили, что в 2023 году ввели в эксплуатацию две школы в Батайске и Волгодонске, готовые принять по 600 учащихся, а в Ростове закончили строительство школы на 1,65 тысячи учеников и модуля для обучения 400 школьников. Вместе с этим продолжается капремонт более десятка школ, образовательных организаций и детских садов.