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В Ростовской области могут начать создавать новые агломерации из хуторов и станиц

3 августа 2023, 12:06
Фото: special.kagl-rayon.donland.ru
В Ростовской области могут начать создавать новые агломерации из хуторов и станиц
В Ростовской области предложили рассматривать населенные пункты не отдельно, а как агломерацию, сообщили в Заксобрании региона.

Инициатива появилась из-за федеральной программы по обеспечению населенных пунктов сотовой связью. Речь идет о территориях, где числятся от 100 до 500 человек.

Однако в программу не входят села, где меньше 100 жителей. Поэтому предлагается их рассматривать в качестве агломерации.

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«Тогда получится рационально распоряжаться возможностью установления вышек сотовой связи таким образом, чтобы они покрывали несколько населенных пунктов», — сказано в сообщении.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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