В Ростовской области могут начать создавать новые агломерации из хуторов и станиц

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Инициатива появилась из-за федеральной программы по обеспечению населенных пунктов сотовой связью. Речь идет о территориях, где числятся от 100 до 500 человек.
Однако в программу не входят села, где меньше 100 жителей. Поэтому предлагается их рассматривать в качестве агломерации.
«Тогда получится рационально распоряжаться возможностью установления вышек сотовой связи таким образом, чтобы они покрывали несколько населенных пунктов», — сказано в сообщении.
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