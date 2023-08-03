Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По информации издания, речь идет о том, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время. Такая инициатива появилась в Госдуме.
Сейчас в уголовном кодексе уже есть соответствующая статья, но она касается тех, кого призывают в армию. Теперь предлагается ее дополнить.
«В качестве наказания предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или срок заключения до пяти лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее депутаты одобрили штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины.
До этого депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023 года.