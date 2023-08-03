rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Изображение материала

В Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации

3 августа 2023, 07:07
Фото: mil.ru
В Ростовской области могут ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации
Правительство России поддержало поправки о введении уголовного наказания для уклонистов от мобилизации, в том числе в Ростовской области, сообщают «Новые известия».

По информации издания, речь идет о том, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время. Такая инициатива появилась в Госдуме.

Сейчас в уголовном кодексе уже есть соответствующая статья, но она касается тех, кого призывают в армию. Теперь предлагается ее дополнить.

Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО
Узнать подробнее

«В качестве наказания предлагается ввести штрафы до 500 тысяч рублей, принудительные работы или срок заключения до пяти лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее депутаты одобрили штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины.

До этого депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023 года.

Читайте также:
Стало известно, будут ли продлевать срок службы в армии в Ростовской областиОколо пяти тыс жителей в Ростовской области отправили служить в армию
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Уголовное наказание#Мобилизация#Военная служба#Госдума#Штрафы#Россия#Поправки
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Вчера, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Вчера, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Вчера, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Вчера, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Вчера, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Вчера, 10:33