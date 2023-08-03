В центре Ростова после гибели ребенка в ДТП решили установить заборы

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Telegram-канал «Тютина» рассказал, что в четверг, 3 августа, на перекрестке Соборного переулка и улицы Варфоломеева шли работы по установке заборов вдоль проезжей части. Рабочие утверждают, что просьба об установке ограждений поступило из прокуратуры Ростовской области. Такое предложение связано с тем, что якобы несколько лет назад на этом участке дороги сбили ребенка.
Некоторые ростовчане удивились скорости принятия решения, а другие заметили, что единственное, от чего спасет забор — это от нелегальной парковки на тротуарах.
«Что плохого в заборчике? Поставили и поставили, пускай стоит»
«Как и вся Варфоломеева, и весь Соборный с 16.00 до 19.00 мск каждый день, кроме выходных. Проблема не в том, что кто-то переходит дорогу, а в том, что трафик непропорционален пропускной способности улиц», — заметили ростовчане.
«Надо не забор, а колючую проволоку сразу», — категорично заметили местные жители.
Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные о причинах установки ограждений будут уточняться.
Ранее в Ростовской области неосторожный ребенок выбежал на дорогу и погиб под колесами КамАЗа.