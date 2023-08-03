В центре Ростова после гибели ребенка в ДТП решили установить заборы

Telegram-канал «Тютина» рассказал, что в четверг, 3 августа, на перекрестке Соборного переулка и улицы Варфоломеева шли работы по установке заборов вдоль проезжей части. Рабочие утверждают, что просьба об установке ограждений поступило из прокуратуры Ростовской области. Такое предложение связано с тем, что якобы несколько лет назад на этом участке дороги сбили ребенка.