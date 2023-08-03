В зоне СВО погиб 43-летний боец из Ростовской области Алексей Шаров

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В четверг, 3 августа, стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции погиб 43-летний житель Каменска-Шахтинского Алексей Шаров.
Авторы канала объявили, что причиной гибели стала смертельная рана, полученная при выполнении боевой задачи. О его кончине сообщили два дня назад. Другие данные о жизни военного остались неизвестны.
Обращаем внимание, что информация пока не получила подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источниках, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области простились с военнослужащим из Новошахтинска Михаилом Диккером.