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В зоне СВО погиб 43-летний боец из Ростовской области Алексей Шаров

3 августа 2023, 14:17
Фото: mil.ru
В зоне СВО погиб 43-летний боец из Ростовской области Алексей Шаров
В ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб житель Ростовской области Алексей Шаров, об этом рассказали в Telegram-канале «Север Дона».

В четверг, 3 августа, стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции погиб 43-летний житель Каменска-Шахтинского Алексей Шаров.

Авторы канала объявили, что причиной гибели стала смертельная рана, полученная при выполнении боевой задачи. О его кончине сообщили два дня назад. Другие данные о жизни военного остались неизвестны.

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Фото: т.me/severdona

Обращаем внимание, что информация пока не получила подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источниках, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области простились с военнослужащим из Новошахтинска Михаилом Диккером.

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