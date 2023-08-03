Вице-президент ТПП рассказал о благотворительных проектах российского бизнеса

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Издание gorod55.ru пишет, что инициатива снова проводить на улице Ильинке в Москве крестные ходы в день памяти Ильи-пророка появилась 21 год назад. Она получила одобрение Евгения Примакова, который на тот момент занимал должность главы Торгово-промышленной палаты РФ.
По словам Фатеева, на протяжении 21 года в конгресс-зале ТПП России собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, а также отец Андрей, настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке города Москвы, которому Торгово-промышленная палата помогает восстанавливать этот храм.
Фатеев отметил, что российский бизнес реализует другие благотворительные и социальные проекты. Одним из благотворительных направлений является поддержка Фонда помощи детям имени Примакова, который оказывает помощь приютам для детей и сиротским домам. По словам вице-президента ТПП, бизнес России никогда не забывает о своих социальных задачах. Помощь стране, гражданам РФ, обездоленным и нуждающимся оказывалась и будет оказываться. В каждом регионе России есть торгово-промышленные палаты, в общей сложности более 350 точек присутствия.
«Я вам могу сказать, что 90% моих коллег, наших коллег в регионах, в муниципальных образованиях занимаются благотворительностью — каждый на своём уровне: восстанавливают памятники, помогают детским домам, помогают инвалидам», — поделился вице-президент ТПП.
По словам Фатеева, в РФ всегда была социальная ответственность бизнеса. И большое значение имеет тот факт, что благотворительностью занимаются не только крупные предприятия, но также микро- и малые компании, индивидуальные предприниматели.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России заключил, что завтра должно быть лучше, чем вчера, и для этого требуется благополучное общество. А его не может быть без социально ответственного бизнеса, так как в Конституции написано, что Россия является социально ориентированным государством, которое ведет социально ориентированную политику. Соответственно, и российское предпринимательство ведет социально ориентированную политику с точки зрения и своего развития.