rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Изображение материала

Вице-президент ТПП рассказал о благотворительных проектах российского бизнеса

3 августа 2023, 10:39
Фото: фрагмент видео
Торгово-промышленная палата Российской Федерации стала одним из организаторов празднования Ильина дня. Мероприятие прошло в Москве 2 августа. Заместитель главы ТПП Максим Фатеев рассказал об идее проведения праздника и других благотворительных проектов российских предпринимателей.

Издание gorod55.ru пишет, что инициатива снова проводить на улице Ильинке в Москве крестные ходы в день памяти Ильи-пророка появилась 21 год назад. Она получила одобрение Евгения Примакова, который на тот момент занимал должность главы Торгово-промышленной палаты РФ.

По словам Фатеева, на протяжении 21 года в конгресс-зале ТПП России собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, а также отец Андрей, настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке города Москвы, которому Торгово-промышленная палата помогает восстанавливать этот храм.

Фатеев отметил, что российский бизнес реализует другие благотворительные и социальные проекты. Одним из благотворительных направлений является поддержка Фонда помощи детям имени Примакова, который оказывает помощь приютам для детей и сиротским домам. По словам вице-президента ТПП, бизнес России никогда не забывает о своих социальных задачах. Помощь стране, гражданам РФ, обездоленным и нуждающимся оказывалась и будет оказываться. В каждом регионе России есть торгово-промышленные палаты, в общей сложности более 350 точек присутствия.

«Я вам могу сказать, что 90% моих коллег, наших коллег в регионах, в муниципальных образованиях занимаются благотворительностью — каждый на своём уровне: восстанавливают памятники, помогают детским домам, помогают инвалидам», — поделился вице-президент ТПП.

По словам Фатеева, в РФ всегда была социальная ответственность бизнеса. И большое значение имеет тот факт, что благотворительностью занимаются не только крупные предприятия, но также микро- и малые компании, индивидуальные предприниматели.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России заключил, что завтра должно быть лучше, чем вчера, и для этого требуется благополучное общество. А его не может быть без социально ответственного бизнеса, так как в Конституции написано, что Россия является социально ориентированным государством, которое ведет социально ориентированную политику. Соответственно, и российское предпринимательство ведет социально ориентированную политику с точки зрения и своего развития.

Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Вчера, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Вчера, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Вчера, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Вчера, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Вчера, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Вчера, 10:33