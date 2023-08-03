Вице-президент ТПП рассказал о благотворительных проектах российского бизнеса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России заключил, что завтра должно быть лучше, чем вчера, и для этого требуется благополучное общество. А его не может быть без социально ответственного бизнеса, так как в Конституции написано, что Россия является социально ориентированным государством, которое ведет социально ориентированную политику. Соответственно, и российское предпринимательство ведет социально ориентированную политику с точки зрения и своего развития.