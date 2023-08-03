Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Он рассказал о проведенном заседании рабочей группы по нормализации транспортного обеспечения, на котором присутствовали представители 12 транспортных компаний. Они обслуживают городские маршруты.
«Им было дано поручение привлечь водителей с межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики сменности и отпусков. В четверг с 5 утра директор департамента транспорта лично контролирует выпуск автобусов на линию», — рассказал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что в скором времени ситуация нормализуется.
Ранее губернатор Василий Голубев потребовал решить проблемы с общественным транспортом в Ростове.