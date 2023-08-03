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Власти назвали причину недовыпуска автобусов в Ростове-на-Дону

3 августа 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону нехватка водителей является причиной недовыпуска транспорта на линию, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал о проведенном заседании рабочей группы по нормализации транспортного обеспечения, на котором присутствовали представители 12 транспортных компаний. Они обслуживают городские маршруты.

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«Им было дано поручение привлечь водителей с межмуниципальных маршрутов, откорректировать графики сменности и отпусков. В четверг с 5 утра директор департамента транспорта лично контролирует выпуск автобусов на линию», — рассказал Алексей Логвиненко.

Он добавил, что в скором времени ситуация нормализуется.

Ранее губернатор Василий Голубев потребовал решить проблемы с общественным транспортом в Ростове.

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