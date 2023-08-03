Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В регионе ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Ранее при такой скорости падали деревья и сносило крыши домов.
«Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД РФ и быть предельно внимательными, участвуя в дорожном движении», — сказано в сообщении.
При этом в Ростове-на-Дону уже прошел град размером с голубиное яйцо. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что в ближайшие дни, несмотря на пасмурную погоду, будет сохраняться жара с температурой более 30 градусов.
Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля.