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Водителей предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области

3 августа 2023, 14:09
Фото: pxhere.com
Водителей предупредили об опасностях на дорогах в Ростовской области
Водителей в Ростовской области предупредили о неблагоприятной погоде в четверг, 3 августа, сообщили в региональном УГИБДД.

В регионе ожидаются ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду. Ранее при такой скорости падали деревья и сносило крыши домов.

«Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД РФ и быть предельно внимательными, участвуя в дорожном движении», — сказано в сообщении.

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При этом в Ростове-на-Дону уже прошел град размером с голубиное яйцо. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что в ближайшие дни, несмотря на пасмурную погоду, будет сохраняться жара с температурой более 30 градусов.

Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля.

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