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Военнослужащий из Новочеркасска Олег Гранковский погиб в зоне спецоперации

3 августа 2023, 09:06
Фото: mil.ru
Военнослужащий из Новочеркасска Олег Гранковский погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации погиб казак Олег Гранковский, который являлся жителем Ростовской области, сообщают СМИ.

По информации Donday, 31-летний житель Новочеркасска отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. Издание пишет, что погиб он летом.

«Пал смертью храбрых казак общества „Верхнее“ Олег Гранковский. Прощание с ним состоялось на территории воинской части», — уточнило издание.

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«Пал смертью храбрых казак общества „Верхнее“ Олег Гранковский. Прощание с ним состоялось на территории воинской части», — уточнило издание.«Пал смертью храбрых казак общества „Верхнее“ Олег Гранковский. Прощание с ним состоялось на территории воинской части», — уточнило издание.
«Пал смертью храбрых казак общества „Верхнее“ Олег Гранковский. Прощание с ним состоялось на территории воинской части», — уточнило издание.
Фото: Новостной портал "Новочеркасские ведомости"

Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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