Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По информации Donday, 31-летний житель Новочеркасска отправился в зону спецоперации осенью 2022 года. Издание пишет, что погиб он летом.
«Пал смертью храбрых казак общества „Верхнее“ Олег Гранковский. Прощание с ним состоялось на территории воинской части», — уточнило издание.
Официальной информации о гибели бойца не поступало, она уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.