rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Изображение материала

Вооруженный иностранец пытался убежать от полицейских в Ростове-на-Дону

3 августа 2023, 09:54
Фото: pxhere.com
Вооруженный иностранец пытался убежать от полицейских в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали водителя, у которого с собой оказалось огнестрельное оружие, сообщили в региональном УГИБДД.

Сотрудники ДПС остановили на дороге «ВАЗ-2107» для проверки документов, при этом водитель нервничал и вел себя подозрительно. В какой-то момент он бросил сумку и попытался убежать от правоохранителей.

В результате мужчину задержали, им оказался 31-летний иностранец, который ранее уже был судим. В том числе за причинение тяжкого вреда.

Жители поселка в Ростовской области боятся мести дебошира со складом оружия
Узнать подробнее

«Во время досмотра у мужчины обнаружили огнестрельный пистолет с боеприпасам и по данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь иностранец находится под стражей.

Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД.

Читайте также:
Жители поселка в Ростовской области боятся мести дебошира со складом оружияЖителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружияВ Ростове рассказали, сколько оружия сдали бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Задержание#Полиция#Огнестрельное оружие#ВАЗ-2107#Сумка#Проверка документов#Правоохранители#Иностранец#Судимость#Боеприпасы#Пистолет#Тяжкое вред#Уголовное дело#Стража#Грабитель#Лже-удостоверение МВД#Граната#Автомат
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Вчера, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Вчера, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Вчера, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Вчера, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Вчера, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Вчера, 10:33