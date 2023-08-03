Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Сотрудники ДПС остановили на дороге «ВАЗ-2107» для проверки документов, при этом водитель нервничал и вел себя подозрительно. В какой-то момент он бросил сумку и попытался убежать от правоохранителей.
В результате мужчину задержали, им оказался 31-летний иностранец, который ранее уже был судим. В том числе за причинение тяжкого вреда.
«Во время досмотра у мужчины обнаружили огнестрельный пистолет с боеприпасам и по данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что теперь иностранец находится под стражей.
Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД.