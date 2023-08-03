Заявки на Первый региональный фестиваль рекламы будут принимать до 20 августа

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что фестиваль получил свое название «Первый» в связи с тем, что для многих участников именно с него начинается фестивальная карьера. Рубан подчеркнул, что для организаторов было принципиально важно сделать конкурс доступным для участников.