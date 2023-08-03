Заявки на Первый региональный фестиваль рекламы будут принимать до 20 августа

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Участниками фестиваля «1Й» могут стать представители рекламной отрасли, которые создают кампании для местных брендов. Конкурс направлен на выявление наиболее талантливых авторов таких кампаний и обеспечение им возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах и фестивалях федерального уровня, пишет properm.ru. Официальный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.
Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что фестиваль получил свое название «Первый» в связи с тем, что для многих участников именно с него начинается фестивальная карьера. Рубан подчеркнул, что для организаторов было принципиально важно сделать конкурс доступным для участников.
«Мы разработали простую форму подачи заявки, сделали весьма демократичную цену и выгодную систему скидок для членов ассоциации и тех, кто подает более трех кейсов», — рассказал Василий Рубан.
Участниками конкурса могут стать бренды, средства массовой информации, рекламные агентства, фрилансеры. Организаторы разделили прием конкурсных работ на три категории. Это ACTIVATIONS, DIGITAL и CREATIVE. Эксперты будут давать оценку работам более чем в 40 номинациях, в числе которых — SMM, наружная реклама, мобильные приложения, брендинг, социальные кампании, digital-кампании, нативная реклама.
По просьбам участников в 2023 году конкурс был дополнен еще одной номинацией — «Лучшая брендированная продукция». Она включена в блок ACTIVATIONS. Отметим, что в данную категорию можно направить кейсы по разработке различного мерча, включая брендированную одежду и собственные торговые марки.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 августа через сайт фестиваля. Победителей наградят 14 сентября в рамках национального рекламного форума «Регионы», который будет проходить в Екатеринбурге.