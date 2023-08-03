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Заявки на Первый региональный фестиваль рекламы будут принимать до 20 августа

3 августа 2023, 12:28
Фото: пресс-служба 1Й
Организаторы Первого регионального фестиваля рекламы «1Й» сообщили о продлении срока приема заявок. Конкурсные работы могут быть поданы до 20 августа включительно.

Участниками фестиваля «1Й» могут стать представители рекламной отрасли, которые создают кампании для местных брендов. Конкурс направлен на выявление наиболее талантливых авторов таких кампаний и обеспечение им возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах и фестивалях федерального уровня, пишет properm.ru. Официальный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан отметил, что фестиваль получил свое название «Первый» в связи с тем, что для многих участников именно с него начинается фестивальная карьера. Рубан подчеркнул, что для организаторов было принципиально важно сделать конкурс доступным для участников.

«Мы разработали простую форму подачи заявки, сделали весьма демократичную цену и выгодную систему скидок для членов ассоциации и тех, кто подает более трех кейсов», — рассказал Василий Рубан.

Участниками конкурса могут стать бренды, средства массовой информации, рекламные агентства, фрилансеры. Организаторы разделили прием конкурсных работ на три категории. Это ACTIVATIONS, DIGITAL и CREATIVE. Эксперты будут давать оценку работам более чем в 40 номинациях, в числе которых — SMM, наружная реклама, мобильные приложения, брендинг, социальные кампании, digital-кампании, нативная реклама.

По просьбам участников в 2023 году конкурс был дополнен еще одной номинацией — «Лучшая брендированная продукция». Она включена в блок ACTIVATIONS. Отметим, что в данную категорию можно направить кейсы по разработке различного мерча, включая брендированную одежду и собственные торговые марки.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 августа через сайт фестиваля. Победителей наградят 14 сентября в рамках национального рекламного форума «Регионы», который будет проходить в Екатеринбурге.

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