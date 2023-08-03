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Живущим два месяца без горячей воды ростовчанам придется еще подождать

3 августа 2023, 07:40
Фото: https://pxhere.co
Живущим два месяца без горячей воды ростовчанам придется еще подождать

Пуск горячей воды для части Северного в Ростове перенесли на 8 августа

В Ростове-на-Дону горячую воду жителям Северного должны вернуть 8 августа.

В комментариях к одной из публикаций губернатора Василия Голубева местная жительница пожаловалась, что горячей воды на улице Орбитальной нет уже два месяца. Она рассказала о семьях с новорожденными детьми и попросила решить проблему.

На это обращение ответили городские власти и рассказали, что причиной стали дефекты на теплосетях.

Власти Ростова объявили, когда восстановят подачу горячей воды на Северном
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«Представители „Ростовских тепловых сетей“ при проведении гидравлических испытаний выявили дефект теплотрассы. Ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить в срок до 8 августа», — говорится в ответе.

Ранее губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области.

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