Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В комментариях к одной из публикаций губернатора Василия Голубева местная жительница пожаловалась, что горячей воды на улице Орбитальной нет уже два месяца. Она рассказала о семьях с новорожденными детьми и попросила решить проблему.
На это обращение ответили городские власти и рассказали, что причиной стали дефекты на теплосетях.
«Представители „Ростовских тепловых сетей“ при проведении гидравлических испытаний выявили дефект теплотрассы. Ремонтно-восстановительные работы планируется выполнить в срок до 8 августа», — говорится в ответе.
Ранее губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области.