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Бывший осужденный из Ростовской области Молчанов попал в плен к украинским боевикам

4 августа 2023, 08:41
Фото: mil.ru
Бывший осужденный из Ростовской области Молчанов попал в плен к украинским боевикам
Боец ЧВК «Вагнер» из Таганрога Дмитрий Молчанов находится в плену у ВСУ, сообщает Donday.

Издание пишет, что 33-летний мужчина стал участником спецоперации, но якобы попал в плен. Оно уточняет, что вызволить его пока не удалось.

«Молчанов находился в колонии, откуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. После этого он отправился в зону спецоперации, где несколько его товарищей погибли, а его взяли в плен», — сообщает издание.

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«Молчанов находился в колонии, откуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. После этого он отправился в зону спецоперации, где несколько его товарищей погибли, а его взяли в плен», — сообщает издание.«Молчанов находился в колонии, откуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. После этого он отправился в зону спецоперации, где несколько его товарищей погибли, а его взяли в плен», — сообщает издание.
«Молчанов находился в колонии, откуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. После этого он отправился в зону спецоперации, где несколько его товарищей погибли, а его взяли в плен», — сообщает издание.
Фото: donday-taganrog.ru

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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