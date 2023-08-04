Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Издание пишет, что 33-летний мужчина стал участником спецоперации, но якобы попал в плен. Оно уточняет, что вызволить его пока не удалось.
«Молчанов находился в колонии, откуда его завербовали в ЧВК „Вагнер“. После этого он отправился в зону спецоперации, где несколько его товарищей погибли, а его взяли в плен», — сообщает издание.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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