Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В пятницу, 4 августа, стало известно, что ради обеспечения пожарной безопасности Минприроды Ростовской области продлили ограничения на посещение дончанами и гостями региона лесов.
Гражданам запрещено въезжать на территорию лесов на транспорте, если они не являются сотрудниками лесопожарной или оперативной службы, пожарной части, патрульной группы или аварийно-спасательного формирования.
Власти предупредили, что в лесах усилили мониторинг пожарной безопасности, организовали работу диспетчерских служб и дежурства лесопожарными в местах, где могут возникнуть пожары. Эти меры будут действовать до 21 августа, однако ограничения могут продлить, если возникнет необходимость.
В Минприроды напоминают, что 90% ландшафтных пожаров возникают по вине человека, а потому дончанам необходимо быть осторожными и помнить, что брошенный окурок или разведенный костер могут стать причиной уничтожения леса.
О возгораниях можно сообщить работникам лесного хозяйства по номеру 8(800)100-94-00.
Ранее в Ростовской области захотели использовать военные беспилотники для выявления очагов лесных пожаров.