Власти предупредили, что в лесах усилили мониторинг пожарной безопасности, организовали работу диспетчерских служб и дежурства лесопожарными в местах, где могут возникнуть пожары. Эти меры будут действовать до 21 августа, однако ограничения могут продлить, если возникнет необходимость.