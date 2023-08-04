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Донские власти продлили запрет на посещение лесов Ростовской области

4 августа 2023, 16:04
Фото: 1MI
Донские власти продлили запрет на посещение лесов Ростовской области
В Ростовской области ограничения на посещение донских лесов продлили до 21 августа 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В пятницу, 4 августа, стало известно, что ради обеспечения пожарной безопасности Минприроды Ростовской области продлили ограничения на посещение дончанами и гостями региона лесов.

Гражданам запрещено въезжать на территорию лесов на транспорте, если они не являются сотрудниками лесопожарной или оперативной службы, пожарной части, патрульной группы или аварийно-спасательного формирования.

Власти предупредили, что в лесах усилили мониторинг пожарной безопасности, организовали работу диспетчерских служб и дежурства лесопожарными в местах, где могут возникнуть пожары. Эти меры будут действовать до 21 августа, однако ограничения могут продлить, если возникнет необходимость.

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В Минприроды напоминают, что 90% ландшафтных пожаров возникают по вине человека, а потому дончанам необходимо быть осторожными и помнить, что брошенный окурок или разведенный костер могут стать причиной уничтожения леса.

О возгораниях можно сообщить работникам лесного хозяйства по номеру 8(800)100-94-00.

Ранее в Ростовской области захотели использовать военные беспилотники для выявления очагов лесных пожаров.

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