Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Инспектор ГИБДД включил спецсигналы на служебной Toyota Camry и начал разворачиваться на дороге. В этот момент в автомобиль врезался грузовик.
В служебной машине в момент аварии был заместитель командира взвода ДПС ГИБДД ГУ МВД по региону.
«В результате аварии оба сотрудника получили травмы. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и приняты необходимые меры в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.
Сама авария произошла утром 3 августа.
Ранее в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.