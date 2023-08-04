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Замкомандира взвода ДПС Ростовской области с подчиненным попали в крупное ДТП

4 августа 2023, 06:26
Фото: "Тацинская Мурзилка" ВК
Двое полицейских пострадали в аварии с грузовиком в Ростовской области 3 августа
В Ростовской области патрульный автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали два человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Инспектор ГИБДД включил спецсигналы на служебной Toyota Camry и начал разворачиваться на дороге. В этот момент в автомобиль врезался грузовик.

В служебной машине в момент аварии был заместитель командира взвода ДПС ГИБДД ГУ МВД по региону.

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«В результате аварии оба сотрудника получили травмы. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия и приняты необходимые меры в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

Сама авария произошла утром 3 августа.

Ранее в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.

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