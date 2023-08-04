Побывавшая в Ростове проститука впала в кому, вышла из нее и убежала из больницы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Пассажирка находилась в состоянии комы, но после оказания помощи она очнулась и скрылась. Всего в больнице она провела около трех часов.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что после пробуждения девушка испугалась и сразу же улетела в Москву. Когда ее спросили о причинах ее коматозного состояния, она объяснила, что неизвестный человек подсыпал ей «что-то» еще в Ростове-на-Дону, от чего она отравилась. Она не знает, что это было.
Известно, что у нее есть судимости, а также она ранее была привлечена к ответственности за занятие проституцией. Сама пациентка является 24-летней жительницей Ивановской области.
Ранее суд в Ростове отказался скостить срок полицейским, осужденным за наркотики и взятки.