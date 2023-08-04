Побывавшая в Ростове проститука впала в кому, вышла из нее и убежала из больницы

Сотрудники правоохранительных органов установили, что после пробуждения девушка испугалась и сразу же улетела в Москву. Когда ее спросили о причинах ее коматозного состояния, она объяснила, что неизвестный человек подсыпал ей «что-то» еще в Ростове-на-Дону, от чего она отравилась. Она не знает, что это было.