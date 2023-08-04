Группа губернаторского контроля побывала в Кашарах

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Первой остановкой стал Кашарский районный Дом культуры. Здесь ремонт начался в апреле текущего года, его стоимость составляет порядка 77 миллионов рублей, из которых 74,8 миллиона — средства областного бюджета.
Заместитель губернатора увидел, что на объекте выполнены работы по устройству вентилируемого фасада, установлены дверные и оконные блоки, проведена электропроводка и положена кровля. Идут работы по оштукатуриванию стен внутри здания и монтируется охранная пожарная сигнализация.
-— Срок завершения капремонта — лето 2024 года. В рамках следующего посещения района обязательно побываем на этом объекте снова, чтобы оценить прогресс, — отметил Сергей Бодряков.
Другим объектом культуры, который посетила группа губернаторского контроля стала муниципальная центральная библиотека. С просьбой о ремонте здания в 2021 году к главе региона Василию Голубеву обратилась жительница района. В 2022 году были выделены 25 миллионов рублей, в том числе 24,7 миллиона — средства областного бюджета.
В конце декабря 2022 года капитальный ремонт был завершен. В перечень работ были включены коммуникации для маломобильных групп населения. Сотрудники учреждения, и жители Кашар остались довольны качеством капремонта.
Группа контроля оценила и три внутрипоселковых дороги в слободе Кашары, где ведется капитальный ремонт: по улицам Ленина, Октябрьской и переулку Школьному.
— Ремонт данных улиц был одним из вопросов, которые более всего волновали жителей. Радует, что проблемы постепенно решаются, — пояснил депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко.
На ремонт трех объектов, который завершится уже в этом году было выделено более ста миллионов рублей. Представители подрядных организаций заверили, что и техники, и специалистов для окончания работ в нормативные сроки достаточно.
Сергей Бодряков подчеркнул, что сегодня, перед районной администрацией, профильными министерствами, ведомствами и группами губернаторского контроля, стоит одна общая задача — сделать жизнь наших земляков максимально комфортной даже в самых отдаленных районах области.
— Житель хутора должен пользоваться теми же социальными благами, что и житель мегаполиса. Из бюджетов всех уровней в рамках нацпроектов, региональных госпрограмм на эти цели выделяются средства. Соответственно, эффективное их расходование, качественное и своевременное исполнение условий контрактов позволит эту задачу выполнить, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.