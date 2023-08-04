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Группа губернаторского контроля побывала в Кашарах

4 августа 2023, 14:14
Фото: donland.ru
Накануне, группа губернаторского контроля под руководством заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова посетила Кашарский район Ростовской области, где оценила ход ремонтных работ на различных объектах.

Первой остановкой стал Кашарский районный Дом культуры. Здесь ремонт начался в апреле текущего года, его стоимость составляет порядка 77 миллионов рублей, из которых 74,8 миллиона — средства областного бюджета.

Заместитель губернатора увидел, что на объекте выполнены работы по устройству вентилируемого фасада, установлены дверные и оконные блоки, проведена электропроводка и положена кровля. Идут работы по оштукатуриванию стен внутри здания и монтируется охранная пожарная сигнализация.

-— Срок завершения капремонта — лето 2024 года. В рамках следующего посещения района обязательно побываем на этом объекте снова, чтобы оценить прогресс, — отметил Сергей Бодряков.

Другим объектом культуры, который посетила группа губернаторского контроля стала муниципальная центральная библиотека. С просьбой о ремонте здания в 2021 году к главе региона Василию Голубеву обратилась жительница района. В 2022 году были выделены 25 миллионов рублей, в том числе 24,7 миллиона — средства областного бюджета.

Фото: donland.ru

В конце декабря 2022 года капитальный ремонт был завершен. В перечень работ были включены коммуникации для маломобильных групп населения. Сотрудники учреждения, и жители Кашар остались довольны качеством капремонта.

Группа контроля оценила и три внутрипоселковых дороги в слободе Кашары, где ведется капитальный ремонт: по улицам Ленина, Октябрьской и переулку Школьному.

— Ремонт данных улиц был одним из вопросов, которые более всего волновали жителей. Радует, что проблемы постепенно решаются, — пояснил депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко.

На ремонт трех объектов, который завершится уже в этом году было выделено более ста миллионов рублей. Представители подрядных организаций заверили, что и техники, и специалистов для окончания работ в нормативные сроки достаточно.

Фото: donland.ru

Сергей Бодряков подчеркнул, что сегодня, перед районной администрацией, профильными министерствами, ведомствами и группами губернаторского контроля, стоит одна общая задача — сделать жизнь наших земляков максимально комфортной даже в самых отдаленных районах области.

— Житель хутора должен пользоваться теми же социальными благами, что и житель мегаполиса. Из бюджетов всех уровней в рамках нацпроектов, региональных госпрограмм на эти цели выделяются средства. Соответственно, эффективное их расходование, качественное и своевременное исполнение условий контрактов позволит эту задачу выполнить, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

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