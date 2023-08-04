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Губернатор МО Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяце

4 августа 2023, 06:12
Фото: Константин Семенец / пресс-служба правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко осмотрели строительство участка трассы М12 Москва — Казань в Павловском Посаде. Длина этого участка составляет 77 километров и он проходит по территории области.

Глава региона сообщил, что по прямому указанию президента трассу полностью планируется сдать до конца текущего года, но они планируют досрочно завершить свою часть строительства уже в сентябре. Этот проект позволит привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока уже в первый год эксплуатации, передает mosregtoday.ru.

Трасса пройдет через шесть подмосковных муниципалитетов, и ее первый участок длиной 22 километра уже был открыт год назад — он протягивается от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до А108.

На текущем этапе работы на трассе осуществляется монтаж шумозащитных экранов, установка освещения, укладка асфальтобетона, а также работа над созданием многофункциональных зон, предназначенных для отдыха и заправки. В Подмосковье планируется создание четырех таких зон.

Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев отметил, что трасса будет принимать транспортные потоки с Московского скоростного диаметра, и в Подмосковье будет единственный шестиполосный участок. На данный момент на дороге уже установлены 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Реализация этого президентского проекта значительно улучшит транспортную ситуацию для более чем двух с половиной миллионов жителей области.

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