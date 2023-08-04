Губернатор МО Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяце

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Глава региона сообщил, что по прямому указанию президента трассу полностью планируется сдать до конца текущего года, но они планируют досрочно завершить свою часть строительства уже в сентябре. Этот проект позволит привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока уже в первый год эксплуатации, передает mosregtoday.ru.
Трасса пройдет через шесть подмосковных муниципалитетов, и ее первый участок длиной 22 километра уже был открыт год назад — он протягивается от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до А108.
На текущем этапе работы на трассе осуществляется монтаж шумозащитных экранов, установка освещения, укладка асфальтобетона, а также работа над созданием многофункциональных зон, предназначенных для отдыха и заправки. В Подмосковье планируется создание четырех таких зон.
Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев отметил, что трасса будет принимать транспортные потоки с Московского скоростного диаметра, и в Подмосковье будет единственный шестиполосный участок. На данный момент на дороге уже установлены 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Реализация этого президентского проекта значительно улучшит транспортную ситуацию для более чем двух с половиной миллионов жителей области.