Губернатор МО Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье сдадут раньше на 10 месяце

Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев отметил, что трасса будет принимать транспортные потоки с Московского скоростного диаметра, и в Подмосковье будет единственный шестиполосный участок. На данный момент на дороге уже установлены 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Реализация этого президентского проекта значительно улучшит транспортную ситуацию для более чем двух с половиной миллионов жителей области.