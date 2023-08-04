Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Напомним, что 28 июля на город упали обломки сбитой украинской ракеты и повредили здание музея. Теперь Государственный Русский музей согласился провести реставрацию пострадавших экспонатов.
«В момент ЧП в здании находились 120 предметов, являющихся федеральной собственностью. Это произведения Серова, Коровина, Бенуа, Малявина», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сверка музейных предметов выявила число и степень повреждения экспонатов. Всего реставрация требуется 22 работам.
«На картинах есть прорывы холста, утрачено лакокрасочное покрытие. Четыре из них пострадали от разбитого стекла», — уточнили в правительстве.
Теперь экспертам предстоит их восстановить.