rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Изображение материала

Картины Серова и Бенуа могли пострадать при взрыве в Таганроге

4 августа 2023, 06:40
Фото: donland.ru
Картины Серова и Бенуа могли пострадать при взрыве в Таганроге
Эксперты проведут реставрацию картин, которые пострадали во время взрыва в Таганроге, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что 28 июля на город упали обломки сбитой украинской ракеты и повредили здание музея. Теперь Государственный Русский музей согласился провести реставрацию пострадавших экспонатов.

«В момент ЧП в здании находились 120 предметов, являющихся федеральной собственностью. Это произведения Серова, Коровина, Бенуа, Малявина», — сказано в сообщении.

Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в Таганроге
Узнать подробнее

Отмечается, что сверка музейных предметов выявила число и степень повреждения экспонатов. Всего реставрация требуется 22 работам.

«На картинах есть прорывы холста, утрачено лакокрасочное покрытие. Четыре из них пострадали от разбитого стекла», — уточнили в правительстве.

Теперь экспертам предстоит их восстановить.

Читайте также:
Русский музей поможет восстановить поврежденные ракетами экспонаты в ТаганрогеСотрудники кафе «Чехов сад» рассказали, как спасались от падения ракеты в ТаганрогеВ Таганроге из-за украинских ракет пришлось эвакуировать экспонаты музея
#Илья Протвинов#Серов#Бенуа#Таганрог#Взрыв#Обломки#Картины#Реставрация#Музей#Экспонаты#Ракета#Федеральная собственность#Малявин#Прорывы холста#Лакокрасочное покрытие#Разбитое стекло#Коровин#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами
Сегодня, 06:43
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
Сегодня, 06:46
Замкомандира взвода ДПС Ростовской области с подчиненным попали в крупное ДТП
Сегодня, 06:26
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
Сегодня, 05:36
Ночные салюты стали кошмаром для жителей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:42