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Кран насмерть сбил женщину в Таганроге

4 августа 2023, 12:14
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Кран насмерть сбил женщину в Таганроге
В Таганроге под колесами автокрана погибла женщина, сообщили местные жители в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось в пятницу, 4 августа, на улице Александровской. По их словам, автокран сбил женщину рядом с пешеходным переходом.

«Пострадавшая погибла на месте происшествия», — заявили местные жители. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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Кран насмерть сбил женщину в ТаганрогеКран насмерть сбил женщину в Таганроге
Кран насмерть сбил женщину в Таганроге
Фото: Блокнот Ростов

Ранее в Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого, один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.

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