Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось в пятницу, 4 августа, на улице Александровской. По их словам, автокран сбил женщину рядом с пешеходным переходом.
«Пострадавшая погибла на месте происшествия», — заявили местные жители. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого, один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области.