rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Изображение материала

Лишние 15 тонн топлива нашли донские таможенники на теплоходе из Турции

4 августа 2023, 09:10
Фото: pxhere.com
Лишние 15 тонн топлива нашли донские таможенники на теплоходе из Турции
В Ростове-на-Дону при проверке теплохода из Турции нашли большое количество незадекларированного топлива, сообщили в Ростовской таможне.

Теплоход отправился из порта Бандырма в Турции и прибыл в Речной порт Ростов-на-Дону для проведения таможенных процедур.

При совместной проверке таможенников и пограничников оказалось, что фактическое количество топлива на борту не соответствует заявленному перевозчиком. Выяснилось, что оно хранится в цистерне, которая не предназначена для этого. Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.

Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.
Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.
Фото: yutu.customs.gov.ru
Итоги недели: в Ростовской области дорожает топливо, а детей забывают на вокзалах
Узнать подробнее
В результате в отношении владельца судна завели дело об административном правонарушении.В результате в отношении владельца судна завели дело об административном правонарушении.
В результате в отношении владельца судна завели дело об административном правонарушении.
Фото: yutu.customs.gov.ru

В результате в отношении владельца судна завели дело об административном правонарушении.

Ранее иностранный сухогруз не пустили в Ростов-на-Дону из-за взрывчатки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Итоги недели: в Ростовской области дорожает топливо, а детей забывают на вокзалахВ Ростове фирма оптовой продажи топлива накопила долги по зарплате на 1,3 млн рублейБензин и дизельное топливо резко подорожали в Ростовской области в 2023-м
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами
Сегодня, 06:43
Картины Серова и Бенуа могли пострадать при взрыве в Таганроге
Сегодня, 06:40
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
Сегодня, 06:46
Замкомандира взвода ДПС Ростовской области с подчиненным попали в крупное ДТП
Сегодня, 06:26
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
Сегодня, 05:36
Ночные салюты стали кошмаром для жителей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:42