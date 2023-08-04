При совместной проверке таможенников и пограничников оказалось, что фактическое количество топлива на борту не соответствует заявленному перевозчиком. Выяснилось, что оно хранится в цистерне, которая не предназначена для этого. Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.