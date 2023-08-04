Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Теплоход отправился из порта Бандырма в Турции и прибыл в Речной порт Ростов-на-Дону для проведения таможенных процедур.
При совместной проверке таможенников и пограничников оказалось, что фактическое количество топлива на борту не соответствует заявленному перевозчиком. Выяснилось, что оно хранится в цистерне, которая не предназначена для этого. Фактически нашли на 15,5 тонны больше горючего, чем было задекларировано.
В результате в отношении владельца судна завели дело об административном правонарушении.
Ранее иностранный сухогруз не пустили в Ростов-на-Дону из-за взрывчатки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.