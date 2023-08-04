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Мощная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону с 4 августа

4 августа 2023, 18:17
Фото: pxhere.com
Мощная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону с 4 августа
В Ростове с вечера 4 августа и до 6 августа ожидается сильная магнитная буря, об этом сообщили синоптики.

Вечером пятницы, 4 августа, Ростов-на-Дону накроет мощной магнитной бурей. Магнитные возмущения будут наблюдаться с 21.00 мск, а сила бури достигнет четырех баллов.

Мощная магнитная буря ожидается в Ростове-на-Дону с 18 июля
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Синоптики предупреждают, что буря продлится до конца суток 5 августа, в этот день метеозависимым ростовчанам следует быть готовыми к ухудшению самочувствия: головной боли, слабости и сонливости.

Чтобы избежать этого ростовчанам предлагают больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, пить достаточно воды и избегать соленой и жирной пищи.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области начнутся магнитные бури в августе.

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