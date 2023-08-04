Мощная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону с 4 августа

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Вечером пятницы, 4 августа, Ростов-на-Дону накроет мощной магнитной бурей. Магнитные возмущения будут наблюдаться с 21.00 мск, а сила бури достигнет четырех баллов.
Синоптики предупреждают, что буря продлится до конца суток 5 августа, в этот день метеозависимым ростовчанам следует быть готовыми к ухудшению самочувствия: головной боли, слабости и сонливости.
Чтобы избежать этого ростовчанам предлагают больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, пить достаточно воды и избегать соленой и жирной пищи.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области начнутся магнитные бури в августе.