Сейчас проводятся мероприятия, направленных на обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома. Для контроля за текущей ситуацией и проведения необходимых работ по ликвидации ЧС организован оперативный штаб. Каждые 6 часов производится проверка состояния здания, а также есть телефон районной диспетчерской службы (863) 240-20-07 для обращений от граждан.