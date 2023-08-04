Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Напомним, что обрушился угловой фрагмент здания, из-за чего здесь ввели режим ЧС. Он будет действовать до завершения восстановительных работ.
Сейчас проводятся мероприятия, направленных на обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома. Для контроля за текущей ситуацией и проведения необходимых работ по ликвидации ЧС организован оперативный штаб. Каждые 6 часов производится проверка состояния здания, а также есть телефон районной диспетчерской службы (863) 240-20-07 для обращений от граждан.
«Продолжается подготовка пакета документов для получения дополнительных средств для выкупа помещений у владельцев с целью последующего переселения. На данный момент 16 собственников уже согласились на выкупную стоимость и в ближайшее время будут переселены», — сказано в сообщении.