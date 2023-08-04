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Оперативный штаб создали из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону

4 августа 2023, 09:37
Фото: donland.ru
Оперативный штаб создали из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону создали оперативный штаб из-за ситуации в аварийном доме на Шаумяна, 96, сообщили в городской администрации.

Напомним, что обрушился угловой фрагмент здания, из-за чего здесь ввели режим ЧС. Он будет действовать до завершения восстановительных работ.

Сейчас проводятся мероприятия, направленных на обеспечение безопасности жителей многоквартирного дома. Для контроля за текущей ситуацией и проведения необходимых работ по ликвидации ЧС организован оперативный штаб. Каждые 6 часов производится проверка состояния здания, а также есть телефон районной диспетчерской службы (863) 240-20-07 для обращений от граждан.

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону с 1 августа из-за опасного дома
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«Продолжается подготовка пакета документов для получения дополнительных средств для выкупа помещений у владельцев с целью последующего переселения. На данный момент 16 собственников уже согласились на выкупную стоимость и в ближайшее время будут переселены», — сказано в сообщении.

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#Ростов-на-Дону#Оперативный штаб#Авария#Шаумяна 96#Режим ЧС#Восстановительные работы#Жители многоквартирного дома#Проверка состояния здания#Районная диспетчерская служба#Дополнительные средства#Выкуп помещений#Организация#Безопасность#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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