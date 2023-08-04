«В настоящее время в Ростове зарегистрировано примерно 12 тысяч автомобилей такси. Они имеют право передвигаться по выделенным полосам, хотя контроль за ними значительно меньше, чем за автобусами. В результате многие водители предпочитают работать в такси, а не в автобусном парке», — пишет Donnews со ссылкой на слова Дарсигова.