Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Одной из проблем общественного транспорта он назвал то, что многие водители уходят работать в такси. По его мнению, сейчас в городе очень большое количество единиц этого вида транспорта.
«В настоящее время в Ростове зарегистрировано примерно 12 тысяч автомобилей такси. Они имеют право передвигаться по выделенным полосам, хотя контроль за ними значительно меньше, чем за автобусами. В результате многие водители предпочитают работать в такси, а не в автобусном парке», — пишет Donnews со ссылкой на слова Дарсигова.
Он считает, что в Ростове необходимо установить квоты на количество различных видов транспорта. В первую очередь это касается такси. По его мнению, в донской столице достаточно будет около 1,2 тысячи таких автомобилей.
Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером.