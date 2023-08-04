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Ростовский депутат предложил сократить число такси в 10 раз

4 августа 2023, 11:31
Фото: 1MI
Ростовский депутат предложил сократить число такси в 10 раз
В Ростове-на-Дону можно ввести лимит на количество автомобилей такси, считает депутат городской Думы Магомед Дарсигов.

Одной из проблем общественного транспорта он назвал то, что многие водители уходят работать в такси. По его мнению, сейчас в городе очень большое количество единиц этого вида транспорта.

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«В настоящее время в Ростове зарегистрировано примерно 12 тысяч автомобилей такси. Они имеют право передвигаться по выделенным полосам, хотя контроль за ними значительно меньше, чем за автобусами. В результате многие водители предпочитают работать в такси, а не в автобусном парке», — пишет Donnews со ссылкой на слова Дарсигова.

Он считает, что в Ростове необходимо установить квоты на количество различных видов транспорта. В первую очередь это касается такси. По его мнению, в донской столице достаточно будет около 1,2 тысячи таких автомобилей.

Ранее ростовчане заявили о полуторачасовом ожидании автобусов вечером.

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