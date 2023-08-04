Ростовский суд посмертно оправдал участника перестрелки в хуторе Чернозубовка

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Напомним, несколько лет назад в хуторе Чернозубовка на территории Орловского района произошла перестрелка с участием 15 человек, в которой погибли пятеро дончан. Причиной конфликта стала невозможность достичь договоренности по земле для выпаса скота, переговоры переросли в перестрелку, в которой погибли Зураб Дакишвили с другом Эдгаром и их противники Арби, Идрис и Ислам из семьи Бациевых.
Однако в августе порталу 161.py стало известно, что с Зураба Дакишвили посмертно сняли обвинения якобы «ввиду отсутствия события преступления». До этого момента погибший был фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью и пособничестве в убийстве. Другие участники конфликта были оправданы в мае 2023 года
Информация пока не подтвердилась, данные уточняются.