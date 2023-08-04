Ростовский суд посмертно оправдал участника перестрелки в хуторе Чернозубовка

Напомним, несколько лет назад в хуторе Чернозубовка на территории Орловского района произошла перестрелка с участием 15 человек, в которой погибли пятеро дончан. Причиной конфликта стала невозможность достичь договоренности по земле для выпаса скота, переговоры переросли в перестрелку, в которой погибли Зураб Дакишвили с другом Эдгаром и их противники Арби, Идрис и Ислам из семьи Бациевых.