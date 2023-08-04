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Рожать в Батаайске перестанут с 7 августа

4 августа 2023, 12:19
Фото: pxhere.com
Женщины прекратят рожать в Батайске с 7 августа

В Батайске закроют единственное родильное отделение в городе с 7 июля

В Батайске на ремонт закрывается акушерское отделение Центральной городской больницы, говорится в Telegram-канале учреждения.

С 7 августа по 4 сентября 2023 года отделение будет закрыто для проведения дезинфекции и косметического ремонта.

В это время жительницы города смогут получить акушерскую помощь в родильных домах города Ростов-на-Дону, городской клинической больнице №20, областной клинической больнице №2 и перинатальном центре.

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«Если запланирована плановая госпитализация, то ее можно согласовать с врачами женской консультации. В случае экстренной госпитализации, нужно обратиться к бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по всем вопросам следует обращаться к специалистам женской консультации.

Ранее стало известно, почему женщины в Ростовской области рожают так мало детей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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