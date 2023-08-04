Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
С 7 августа по 4 сентября 2023 года отделение будет закрыто для проведения дезинфекции и косметического ремонта.
В это время жительницы города смогут получить акушерскую помощь в родильных домах города Ростов-на-Дону, городской клинической больнице №20, областной клинической больнице №2 и перинатальном центре.
«Если запланирована плановая госпитализация, то ее можно согласовать с врачами женской консультации. В случае экстренной госпитализации, нужно обратиться к бригаде скорой помощи», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по всем вопросам следует обращаться к специалистам женской консультации.
Ранее стало известно, почему женщины в Ростовской области рожают так мало детей.