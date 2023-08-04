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«РТС» заявили об отсутствии бригад для ремонта теплосетей на Северном в Ростове

4 августа 2023, 18:13
Фото: 1MI
«РТС» заявили об отсутствии бригад для ремонта теплосетей на СЖМ в Ростове
Компания «Ростовские тепловые сети» объяснила задержку с восстановлением горячего водоснабжения на Северном жилом массиве отсутствием бригад, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, днем ранее жительница Северного рассказала о том, как вот уже месяц жильцы ее дома и она сама остаются без горячей воды и не могут дозвониться в «Ростовские теплосети». В администрации ростовчанам ответили, что горячее водоснабжение восстановят уже 7 августа, однако, по словам жителей, сама компания «РТС» продолжала хранить молчание, игнорируя звонки.

4 августа Telegram-канал Don_mash рассказал о том, что две недели назад рабочие компании выкопали огромную яму в одном из дворов и бросили ее, не совершая никаких попыток восстановить подачу горячей воды измученным жителям СЖМ. По словам управления ЖКХ Ворошиловского района, трубы уже починили и в ближайшее время уже должны зарыть.

Видео: Telegram-канал Don_mash

А вот местный житель по имени Владислав рассказал авторам канала другую версию событий.

«РТС было заявлено, что бригад нет, ремонтировать не из чего. Ждите», — рассказал ростовчанин.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные будут проверяться.

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