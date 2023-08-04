«РТС» заявили об отсутствии бригад для ремонта теплосетей на Северном в Ростове

Напомним, днем ранее жительница Северного рассказала о том, как вот уже месяц жильцы ее дома и она сама остаются без горячей воды и не могут дозвониться в «Ростовские теплосети». В администрации ростовчанам ответили, что горячее водоснабжение восстановят уже 7 августа, однако, по словам жителей, сама компания «РТС» продолжала хранить молчание, игнорируя звонки.