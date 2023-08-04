«РТС» заявили об отсутствии бригад для ремонта теплосетей на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Напомним, днем ранее жительница Северного рассказала о том, как вот уже месяц жильцы ее дома и она сама остаются без горячей воды и не могут дозвониться в «Ростовские теплосети». В администрации ростовчанам ответили, что горячее водоснабжение восстановят уже 7 августа, однако, по словам жителей, сама компания «РТС» продолжала хранить молчание, игнорируя звонки.
4 августа Telegram-канал Don_mash рассказал о том, что две недели назад рабочие компании выкопали огромную яму в одном из дворов и бросили ее, не совершая никаких попыток восстановить подачу горячей воды измученным жителям СЖМ. По словам управления ЖКХ Ворошиловского района, трубы уже починили и в ближайшее время уже должны зарыть.
А вот местный житель по имени Владислав рассказал авторам канала другую версию событий.
«РТС было заявлено, что бригад нет, ремонтировать не из чего. Ждите», — рассказал ростовчанин.
Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные будут проверяться.