Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам дончан, конфликтная ситуация произошла за хутором Рогожкино. Ответственные рыбаки-любители ловили вдоль дельты Дона рыбу, когда на двух моторных катерах прибыли браконьеры. Достав электроудочки, браконьеры тоже стали ловить рыбу.
«Но ловить рыбу на электроудочку, это равносильно, как глушить динамитом. Ведь заряд через преобразователь от аккумулятора поступает в воду. Мало того, что одну рыбку поймают, а большинство всплывает. Так еще и при такой ловле массово погибают мальки, которые вылупились из икры, личинки рыбы», — разъясняют суть проблемы рыбаки.
Жители Азовского района отчитали браконьеров, высказав свое недовольство. Завязалась словесная перепалка. Выяснилось, что браконьеры прибыли то ли с села Синявского, то ли с хутора Недвиговка Ростовской области. Точно это выяснить, по словам собеседников, не удалось.
«В итоге, нарушители все-таки уехали. Но нас поразило их агрессивное поведение. Они же явно дали понять, что их родственники работают в правоохранительных органах. И им за браконьерство якобы ничего не будет. А вот у нас, по их словам, могут возникнуть проблемы. Это что за вседозволенность?» — возмущаются собеседники.
Ответственные рыбаки обеспокоены. По их словам, в донском крае и без того рыбы становится все меньше и меньше. А распоясавшиеся браконьеры по-прежнему ничего не боятся.
К слову, в полицию из-за этого инцидента никто не обращался. Рыбакам удалось убедить браконьеров покинуть место рыбалки.
Ранее RostovGazeta сообщала, как браконьеры в Ростовской области создали катера, которые не могут догнать силовики.