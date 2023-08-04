«В итоге, нарушители все-таки уехали. Но нас поразило их агрессивное поведение. Они же явно дали понять, что их родственники работают в правоохранительных органах. И им за браконьерство якобы ничего не будет. А вот у нас, по их словам, могут возникнуть проблемы. Это что за вседозволенность?» — возмущаются собеседники.