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Памятник Пескову установили на кладбище в Ростове со скандалом

4 августа 2023, 11:29
Фото: Газета «Молот»
Скандал произошел при установке памятника Пескову в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Аллее героев установили памятник Юрию Пескову, который ранее был гендиректором одного из заводов, сообщают СМИ.

Бывший гендиректор «Ростсельмаша» Юрий Песков скончался в 2020 году и, по информации газеты «Молот», все это время на могиле была бумага с размытыми буквами в фамилии. В результате выделили два миллиона рублей на создание памятника.

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«Когда монумент был готов 90%, в мастерскую пришел заказчик и захотел сделать гранитную стелу „потемнее“, что выполнить оказалось невозможно. Скульптору предложили все переделать за свой счет, но в итоге разразился скандал и оставили все как есть», — пишет издание.

Отмечается, что памятник установили, но безымянный. Теперь идет согласование макетов табличек. Официальной информации о скандале на поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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