Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Бывший гендиректор «Ростсельмаша» Юрий Песков скончался в 2020 году и, по информации газеты «Молот», все это время на могиле была бумага с размытыми буквами в фамилии. В результате выделили два миллиона рублей на создание памятника.
«Когда монумент был готов 90%, в мастерскую пришел заказчик и захотел сделать гранитную стелу „потемнее“, что выполнить оказалось невозможно. Скульптору предложили все переделать за свой счет, но в итоге разразился скандал и оставили все как есть», — пишет издание.
Отмечается, что памятник установили, но безымянный. Теперь идет согласование макетов табличек. Официальной информации о скандале на поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых.