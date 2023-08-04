Если покупать дешевую одежду и рюкзаки, то есть вероятность, что в течение учебного года придется заменить их на новые. Поэтому важно выбирать товары хорошего качества, чтобы потом не переплачивать. Например, рюкзак должен иметь жесткую спинку и быть прочным.



В то же время можно экономить на покупке канцтоваров, таких как тетради и ручки. Внешний вид их не столь важен, как практичность и соответствие ГОСТу.