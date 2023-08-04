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Published Сегодня, 10:32

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Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области

4 августа 2023, 10:32
Фото: 1MI
Сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2023 году в Ростовской области
Жителям Ростовской области придется потратить около 10 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу в 2023 году. Что на эти деньги можно купить и к каким покупкам стоит готовиться, в материале RostovGazeta.

Сколько стоит школьный набор в 2023 году

В июле текущего года стоимость «школьного набора» в России составила около 13,4 тысячи рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. «Известия» пишут, что в его состав для первоклассников входят канцелярские принадлежности, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал и тетради.

Например, средняя стоимость рюкзака составила примерно 1,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад. За это время объем продаж увеличился на 15%.

Средняя цена школьной формы выросла на 20%, достигнув 2,9 тысячи рублей, но продажи упали почти на четверть. Дневники подорожали на 3%, стоимость составляет 200 рублей.

Например, средняя стоимость рюкзака составила примерно 1,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад. Например, средняя стоимость рюкзака составила примерно 1,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад.
Например, средняя стоимость рюкзака составила примерно 1,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад.
Фото: 1MI

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области

Что касается Ростовской области, то согласно данным официальной статистики, цены с прошлого года заметно подросли. Если в 2022 году рубашку на ребенка в среднем можно было купить за 974 рубля, то теперь она стоит почти 1,1 тысячи рублей.

Спортивный костюм подорожал с 2,1 тысячи рублей до 2,3 тысячи. Ботинки на школьника стоят 2,4 тысячи рублей, рюкзак — 2,3 тысячи, тетрадь — 13 рублей, альбом для рисования — 114.

Карандаш обойдется в 22 рубля, набор фломастеров — 184, ручка — 28 рублей. Если потребуется покупать велосипед, то стоит откладывать на него 8,3 тысячи рублей.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской областиСколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области
Фото: 1MI

Стоимость сбора школьника через Интернет

«Авито» рассказало РИА «Новости», что стоимость базового набора для школьников в России составляет около 8,2 тысячи рублей для девочек и примерно 8,4 тысячи рублей для мальчиков. Он включает школьную форму, одежду и обувь для занятий физкультурой, рюкзак, пенал со всеми необходимыми предметами и набор тетрадей.

Вместе с этим в Интернете пользуются спросом ноутбуки и детская мебель для создания зоны для учебы. Стоимость базового набора мебели начинается от 1,2 тысячи рублей, а компьютерную технику можно приобрести от 5000 рублей.

Рубашка для мальчиков стоит примерно 1,1 тысячи рублей и их продажи в этом сезоне выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Брюки для учеников имеют среднюю цену около 850 рублей, их стали чаще покупать на 22%.

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Цены на спортивную форму для мальчиков и девочек различаются. Средняя стоимость формы для школьника составляет 1,1 тысячи рублей, а для девочек — 940 рублей. Аналогично цены на спортивную обувь также разнятся: 1000 рублей для мальчиков и 890 рублей для девочек.

Если искать рюкзак, то в Интернете можно найти варианты за 1,7 тысячи рублей.

Что касается необходимых школьных принадлежностей, то набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал начинаются с этой же суммы.

Что касается необходимых школьных принадлежностей, то набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал начинаются с этой же суммы.Что касается необходимых школьных принадлежностей, то набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал начинаются с этой же суммы.
Что касается необходимых школьных принадлежностей, то набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал начинаются с этой же суммы.
Фото: 1MI

Что покупать ребенку к школе

Для ученика первого класса необходимо будет приобрести следующие вещи:

  • Тетради в клетку и линейку и обложки на них;
  • Рюкзак, пенал, дневник;
  • Ручки, карандаши (простые и цветные) и так далее;
  • Школьная форма;
  • Форма для уроков физкультуры;
  • Сменная обувь и мешок для нее.

Также придется отложить деньги на букет цветов или подарок учителю на 1 сентября. Кроме этого, могут пригодиться аксессуары к образу школьника, например, белые банты.

Как сэкономить при сборе ребенка в школу

Если покупать дешевую одежду и рюкзаки, то есть вероятность, что в течение учебного года придется заменить их на новые. Поэтому важно выбирать товары хорошего качества, чтобы потом не переплачивать. Например, рюкзак должен иметь жесткую спинку и быть прочным.

В то же время можно экономить на покупке канцтоваров, таких как тетради и ручки. Внешний вид их не столь важен, как практичность и соответствие ГОСТу.

Как сэкономить при сборе ребенка в школуКак сэкономить при сборе ребенка в школу
Как сэкономить при сборе ребенка в школу
Фото: Midjourney

Какие тетради покупать к школе

В школах обычно рекомендуют покупать однотонные тетради для учеников. Тогда они не будут отвлекаться на различные рисунки и надписи во время уроков.

Учителя советуют использовать белый цвет страниц. Это связано с тем, что желтая бумага может увеличивать нагрузку на глаза. По стандартам ГОСТ, белизна бумаги должна быть в диапазоне от 82% до 96%. Это означает, что ее цвет будет приглушенно-белым, не серым и не ярко-желтым.

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