Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В июле текущего года стоимость «школьного набора» в России составила около 13,4 тысячи рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. «Известия» пишут, что в его состав для первоклассников входят канцелярские принадлежности, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал и тетради.
Например, средняя стоимость рюкзака составила примерно 1,9 тысячи рублей, что на 8% больше, чем год назад. За это время объем продаж увеличился на 15%.
Средняя цена школьной формы выросла на 20%, достигнув 2,9 тысячи рублей, но продажи упали почти на четверть. Дневники подорожали на 3%, стоимость составляет 200 рублей.
Что касается Ростовской области, то согласно данным официальной статистики, цены с прошлого года заметно подросли. Если в 2022 году рубашку на ребенка в среднем можно было купить за 974 рубля, то теперь она стоит почти 1,1 тысячи рублей.
Спортивный костюм подорожал с 2,1 тысячи рублей до 2,3 тысячи. Ботинки на школьника стоят 2,4 тысячи рублей, рюкзак — 2,3 тысячи, тетрадь — 13 рублей, альбом для рисования — 114.
Карандаш обойдется в 22 рубля, набор фломастеров — 184, ручка — 28 рублей. Если потребуется покупать велосипед, то стоит откладывать на него 8,3 тысячи рублей.
«Авито» рассказало РИА «Новости», что стоимость базового набора для школьников в России составляет около 8,2 тысячи рублей для девочек и примерно 8,4 тысячи рублей для мальчиков. Он включает школьную форму, одежду и обувь для занятий физкультурой, рюкзак, пенал со всеми необходимыми предметами и набор тетрадей.
Вместе с этим в Интернете пользуются спросом ноутбуки и детская мебель для создания зоны для учебы. Стоимость базового набора мебели начинается от 1,2 тысячи рублей, а компьютерную технику можно приобрести от 5000 рублей.
Рубашка для мальчиков стоит примерно 1,1 тысячи рублей и их продажи в этом сезоне выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Брюки для учеников имеют среднюю цену около 850 рублей, их стали чаще покупать на 22%.
Цены на спортивную форму для мальчиков и девочек различаются. Средняя стоимость формы для школьника составляет 1,1 тысячи рублей, а для девочек — 940 рублей. Аналогично цены на спортивную обувь также разнятся: 1000 рублей для мальчиков и 890 рублей для девочек.
Если искать рюкзак, то в Интернете можно найти варианты за 1,7 тысячи рублей.
Что касается необходимых школьных принадлежностей, то набор тетрадей на начало учебного года обойдется в среднем в 300 рублей. Цены на пенал начинаются с этой же суммы.
Для ученика первого класса необходимо будет приобрести следующие вещи:
Также придется отложить деньги на букет цветов или подарок учителю на 1 сентября. Кроме этого, могут пригодиться аксессуары к образу школьника, например, белые банты.
Если покупать дешевую одежду и рюкзаки, то есть вероятность, что в течение учебного года придется заменить их на новые. Поэтому важно выбирать товары хорошего качества, чтобы потом не переплачивать. Например, рюкзак должен иметь жесткую спинку и быть прочным.
В то же время можно экономить на покупке канцтоваров, таких как тетради и ручки. Внешний вид их не столь важен, как практичность и соответствие ГОСТу.
В школах обычно рекомендуют покупать однотонные тетради для учеников. Тогда они не будут отвлекаться на различные рисунки и надписи во время уроков.
Учителя советуют использовать белый цвет страниц. Это связано с тем, что желтая бумага может увеличивать нагрузку на глаза. По стандартам ГОСТ, белизна бумаги должна быть в диапазоне от 82% до 96%. Это означает, что ее цвет будет приглушенно-белым, не серым и не ярко-желтым.