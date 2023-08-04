Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Для логотипа праздника выбрали основные цвета — красно-оранжевый и синий. Во время работы над оформлением взяли снимки с достопримечательностями донской столицы.
«Оформлениме проходит в едином стиле. Всем, кто хочет принять в этом участие, а это могут быть как компании, так и жители, рекомендуем придерживаться данных стилистических решений», — уточнил Алексей Логвиненко.
Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.
Ранее в Ростове в рамках фестиваля «Про Любовь» дома украсили 10 новых муралов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.