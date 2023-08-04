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Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города

4 августа 2023, 15:14
Фото: Администрация Ростова
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
В Ростове-на-Дону при подготовке празднования Дня города разработали брендбук и концепцию комплексного оформления, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Для логотипа праздника выбрали основные цвета — красно-оранжевый и синий. Во время работы над оформлением взяли снимки с достопримечательностями донской столицы.

«Оформлениме проходит в едином стиле. Всем, кто хочет принять в этом участие, а это могут быть как компании, так и жители, рекомендуем придерживаться данных стилистических решений», — уточнил Алексей Логвиненко.

В Ростове в рамках фестиваля «Про Любовь» дома украсили 10 новых муралов
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Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.
Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.
Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.
Фото: Администрация Ростова

Добавим, что Ростов будет праздновать 274-ю годовщину со дня основания.

Ранее в Ростове в рамках фестиваля «Про Любовь» дома украсили 10 новых муралов. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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