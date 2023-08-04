Tele2 открывает «Территорию Mixx» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Площадка будет работать ежедневно на протяжении 3 недель бесплатно для всех желающих.
Tele2 открывает креативное пространство «Территория Mixx», где гостей ждет микс развлечений и ярких событий. Идея создания площадки повторяет концепцию популярного продукта оператора — мультиподписки Mixx, которая позволяет собрать в одном сервисе скидки и предложения от различных компаний по своим предпочтениям. Посещая площадку в парке Революции, гости также смогут подобрать события и развлечения на свой вкус.
Мультиподписка Mixx включает десятки опций, из которых каждый может скомпоновать набор, наиболее подходящий именно для него. Среди возможностей — дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц, защита от спама, подписка на музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и библиотеки, спортивные тренировки, телемедицину и многое другое.
Креативное пространство «Территория Mixx» будет работать ежедневно, включая выходные дни. В расписании есть утренние и вечерние мероприятия разнообразной тематики и форматов. В программе кинопросмотры под открытым небом, мастер-классы и лекции, встречи с авторами книг и автограф-сессии. Кроме того, можно будет заняться спортом — освоить азы йоги или бачаты.
Также ежедневно будет работать коворкинг, где гости смогут поработать в комфортных условиях, отдохнуть и пообщаться, а также бесплатно зарядить гаджеты.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Территория Mixx» — это калейдоскоп летних событий, которые смогут внести в жизнь ростовчан дополнительные яркие краски. Мы хотим оставаться любимым оператором и стараемся радовать наших клиентов не только качественной мобильной связью, но и дополнительными активностями. В одном пространстве собраны интересные мероприятия на любой вкус. Занятие по душе здесь найдется для всех — представлены варианты для семейного и индивидуального отдыха, для пар и для больших дружеских компаний. На создание площадки нас вдохновил один из самых востребованных продуктов Tele2 — мультиподписка Mixx. Она сочетает в себе множество предложений от компаний из разных сфер, приятных бонусов и скидок. В этом сервисе, как и в нашем креативном пространстве, каждый сможет найти что-то полезное для себя».
Каждый день на «Территории Mixx» ростовчан ждут новые события, фильмы и встречи с интересными людьми. С расписанием можно познакомиться на сайте — мероприятия будут открытыми и не требуют дополнительной регистрации.
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