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Tele2 открывает «Территорию Mixx» в Ростове-на-Дону

4 августа 2023, 10:28
Фото: Теле2
Tele2 сообщает об открытии «Территории Mixx» в парке Революции Ростова-на-Дону. Летнее творческое пространство позволит ростовчанам и гостям города разнообразно и увлекательно провести время: посмотреть фильмы, послушать лекции, принять участие в мастер-классах, заняться спортом и потанцевать.

Площадка будет работать ежедневно на протяжении 3 недель бесплатно для всех желающих.

Tele2 открывает креативное пространство «Территория Mixx», где гостей ждет микс развлечений и ярких событий. Идея создания площадки повторяет концепцию популярного продукта оператора — мультиподписки Mixx, которая позволяет собрать в одном сервисе скидки и предложения от различных компаний по своим предпочтениям. Посещая площадку в парке Революции, гости также смогут подобрать события и развлечения на свой вкус.

Мультиподписка Mixx включает десятки опций, из которых каждый может скомпоновать набор, наиболее подходящий именно для него. Среди возможностей — дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц, защита от спама, подписка на музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и библиотеки, спортивные тренировки, телемедицину и многое другое.

Креативное пространство «Территория Mixx» будет работать ежедневно, включая выходные дни. В расписании есть утренние и вечерние мероприятия разнообразной тематики и форматов. В программе кинопросмотры под открытым небом, мастер-классы и лекции, встречи с авторами книг и автограф-сессии. Кроме того, можно будет заняться спортом — освоить азы йоги или бачаты.

Также ежедневно будет работать коворкинг, где гости смогут поработать в комфортных условиях, отдохнуть и пообщаться, а также бесплатно зарядить гаджеты.

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Территория Mixx» — это калейдоскоп летних событий, которые смогут внести в жизнь ростовчан дополнительные яркие краски. Мы хотим оставаться любимым оператором и стараемся радовать наших клиентов не только качественной мобильной связью, но и дополнительными активностями. В одном пространстве собраны интересные мероприятия на любой вкус. Занятие по душе здесь найдется для всех — представлены варианты для семейного и индивидуального отдыха, для пар и для больших дружеских компаний. На создание площадки нас вдохновил один из самых востребованных продуктов Tele2 — мультиподписка Mixx. Она сочетает в себе множество предложений от компаний из разных сфер, приятных бонусов и скидок. В этом сервисе, как и в нашем креативном пространстве, каждый сможет найти что-то полезное для себя».

Каждый день на «Территории Mixx» ростовчан ждут новые события, фильмы и встречи с интересными людьми. С расписанием можно познакомиться на сайте — мероприятия будут открытыми и не требуют дополнительной регистрации.

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