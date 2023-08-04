Tele2 открывает «Территорию Mixx» в Ростове-на-Дону

«Территория Mixx» — это калейдоскоп летних событий, которые смогут внести в жизнь ростовчан дополнительные яркие краски. Мы хотим оставаться любимым оператором и стараемся радовать наших клиентов не только качественной мобильной связью, но и дополнительными активностями. В одном пространстве собраны интересные мероприятия на любой вкус. Занятие по душе здесь найдется для всех — представлены варианты для семейного и индивидуального отдыха, для пар и для больших дружеских компаний. На создание площадки нас вдохновил один из самых востребованных продуктов Tele2 — мультиподписка Mixx. Она сочетает в себе множество предложений от компаний из разных сфер, приятных бонусов и скидок. В этом сервисе, как и в нашем креативном пространстве, каждый сможет найти что-то полезное для себя».