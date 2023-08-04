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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

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В двух городах Ростовской области женщинам не дадут рожать до сентября

4 августа 2023, 15:27
Фото: pxhere.com
Жительницам Азова и Батайска придется рожать детей в Ростове до 5 сентября

Жительницам Азова и Батайска придется рожать детей в Ростове до 5 сентября

Азовский роддом и акушерское отделение ЦГБ Батайска закроются на дезинфекцию и ремонт с 7 августа, об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

Telegram-каналы «Азов События» и «Батайск Город» предупредили, что с 7 августа беременным жительницам придется обращаться за помощью в больницы Ростова-на-Дону.

Так азовский роддом закроется на дезинфекцию с 7 августа по 4 сентября, в этом время беременные и роженицы смогут получить помощь в ГБУ РО ГКБ №20 в Ростове, а плановую госпитализацию гинекологических больных и беременных до 22 недели срока будут производить в Центральной районной больнице Азовского района. Женщин на поздних сроках смогут госпитализировать в Перинатальном центре Ростова по направлению врача.

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На день раньше начнет работать акушерское отделение ЦГБ Батайска, которое закроют на ремонт и плановую дезинфекцию 7 августа. Будущих мам будут принимать в роддомах Ростова, в частности в ГКБ №20, ОКБ №2 и Перинатальном центре. Госпитализация также согласовывается с врачами либо в женской консультации, либо в скорой помощи.

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