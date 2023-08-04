В двух городах Ростовской области женщинам не дадут рожать до сентября

Так азовский роддом закроется на дезинфекцию с 7 августа по 4 сентября, в этом время беременные и роженицы смогут получить помощь в ГБУ РО ГКБ №20 в Ростове, а плановую госпитализацию гинекологических больных и беременных до 22 недели срока будут производить в Центральной районной больнице Азовского района. Женщин на поздних сроках смогут госпитализировать в Перинатальном центре Ростова по направлению врача.