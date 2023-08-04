В двух городах Ростовской области женщинам не дадут рожать до сентября

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Telegram-каналы «Азов События» и «Батайск Город» предупредили, что с 7 августа беременным жительницам придется обращаться за помощью в больницы Ростова-на-Дону.
Так азовский роддом закроется на дезинфекцию с 7 августа по 4 сентября, в этом время беременные и роженицы смогут получить помощь в ГБУ РО ГКБ №20 в Ростове, а плановую госпитализацию гинекологических больных и беременных до 22 недели срока будут производить в Центральной районной больнице Азовского района. Женщин на поздних сроках смогут госпитализировать в Перинатальном центре Ростова по направлению врача.
На день раньше начнет работать акушерское отделение ЦГБ Батайска, которое закроют на ремонт и плановую дезинфекцию 7 августа. Будущих мам будут принимать в роддомах Ростова, в частности в ГКБ №20, ОКБ №2 и Перинатальном центре. Госпитализация также согласовывается с врачами либо в женской консультации, либо в скорой помощи.
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