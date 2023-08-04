Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В первый выходной прогнозируется повышение температуры до +36 градусов, а в ночное время ожидается небольшое похолодание до +20 градусов.
Однако самый жаркий день придется на воскресенье, 6 августа, когда столбик термометра может достичь отметки +38 градусов. Вечером жара немного спадет и температура опустится до +23 градусов.
По прогнозам специалистов, подобная погода продержится не только в Новочеркасске и Ростове, но и по всему донскому региону. Местами температура может достигнуть 42 градусов.
Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.