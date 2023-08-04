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В Новочеркасске и Ростове-на-Дону с 5 августа прогнозируют аномальную жару

4 августа 2023, 08:44
Фото: 1MI
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону с 5 августа прогнозируют аномальную жару
В Новочеркасске и Ростове-на-Дону на выходных, 5 и 6 августа, ожидается очень жаркая погода, следует из прогноза синоптиков.

В первый выходной прогнозируется повышение температуры до +36 градусов, а в ночное время ожидается небольшое похолодание до +20 градусов.

Однако самый жаркий день придется на воскресенье, 6 августа, когда столбик термометра может достичь отметки +38 градусов. Вечером жара немного спадет и температура опустится до +23 градусов.

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По прогнозам специалистов, подобная погода продержится не только в Новочеркасске и Ростове, но и по всему донскому региону. Местами температура может достигнуть 42 градусов.

Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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