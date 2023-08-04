Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Депутат городской Думы Магомед Дарсигов поделился идеей о вводе лимита на количество автомобилей такси в Ростове-на-Дону. По его мнению, популярность работы таксиста привела к тому, что водителей для работы на общественном транспорте просто не хватает. При этом количество автомобилей такси в Ростове депутат считает чрезмерным.
По его словам, сейчас в Ростове работают 12 тысяч автомобилей такси, которые, как и автобусы, могут ехать по выделенной полосе для общественного транспорта, при этом контроля за ними значительно меньше.
«В результате многие водители предпочитают работать в такси, а не в автобусном парке», — цитирует Магомеда Дарсигова портал Donnews.
Депутат заявил, что Ростову необходимы квоты на количество транспорта, а количество такси и вовсе стоит уменьшить в 10 раз.
Замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников объявил, что к 2035 году рост реальных доходов населения может увеличиться на 236%.
Этот прирост доходов может стать результатом исполнения плана по социально-экономическому развитию города, его хотят реализовать к 2035 году. По прогнозам экспертов, через 12 лет объем производства увеличится в 3,2 раза, а следом за ним более чем на 220% вырастет и зарплата ростовчан.
«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — сообщил Bloknot-Rostov со ссылкой на выступление Овчинникова.
В Ростове неизвестные в ночь на пятницу, 4 августа, около 01.00 мск запустили фейерверк в микрорайоне Темерник, разбудив соседей и местных жителей.
Грохот испугал жителей нескольких домов, которые оставили жалобы на произошедшее в соцсетях, заметив, что даже праздник не позволяет запускать фейерверки ночью среди рабочей недели.
Ростовчане разделились на два лагеря: одни заявили, что считают необходимым ввести запрет на использование пиротехники, а другие горожане сообщили, что считают реакцию соседей на происходящее слишком острой.
«Всю жизнь в детстве моем пускали салюты в жилых домах, скажите спасибо, что не в три часа ночи», — заявили горожане.