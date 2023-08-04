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Published Сегодня, 16:13

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В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям

4 августа 2023, 16:13
Фото: Nicolas Alejandro/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
В Ростове жителям пообещали рост зарплат и производства в течение десяти лет, а сейчас депутаты думают, как лишить работы таксистов, пока горожане просыпаются от взрывов фейерверков.

Радикальное решение проблемы

Депутат городской Думы Магомед Дарсигов поделился идеей о вводе лимита на количество автомобилей такси в Ростове-на-Дону. По его мнению, популярность работы таксиста привела к тому, что водителей для работы на общественном транспорте просто не хватает. При этом количество автомобилей такси в Ростове депутат считает чрезмерным.

По его словам, сейчас в Ростове работают 12 тысяч автомобилей такси, которые, как и автобусы, могут ехать по выделенной полосе для общественного транспорта, при этом контроля за ними значительно меньше.

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«В результате многие водители предпочитают работать в такси, а не в автобусном парке», — цитирует Магомеда Дарсигова портал Donnews.

Депутат заявил, что Ростову необходимы квоты на количество транспорта, а количество такси и вовсе стоит уменьшить в 10 раз.

Золотые горы будут, но через 12 лет

Замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников объявил, что к 2035 году рост реальных доходов населения может увеличиться на 236%.

Этот прирост доходов может стать результатом исполнения плана по социально-экономическому развитию города, его хотят реализовать к 2035 году. По прогнозам экспертов, через 12 лет объем производства увеличится в 3,2 раза, а следом за ним более чем на 220% вырастет и зарплата ростовчан.

«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — сообщил Bloknot-Rostov со ссылкой на выступление Овчинникова.

«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — сообщил Bloknot-Rostov со ссылкой на выступление Овчинникова.«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — сообщил Bloknot-Rostov со ссылкой на выступление Овчинникова.
«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — сообщил Bloknot-Rostov со ссылкой на выступление Овчинникова.
Фото: 1MI

Отмечали приход пятницы

В Ростове неизвестные в ночь на пятницу, 4 августа, около 01.00 мск запустили фейерверк в микрорайоне Темерник, разбудив соседей и местных жителей.

Грохот испугал жителей нескольких домов, которые оставили жалобы на произошедшее в соцсетях, заметив, что даже праздник не позволяет запускать фейерверки ночью среди рабочей недели.

Ростовчане разделились на два лагеря: одни заявили, что считают необходимым ввести запрет на использование пиротехники, а другие горожане сообщили, что считают реакцию соседей на происходящее слишком острой.

«Всю жизнь в детстве моем пускали салюты в жилых домах, скажите спасибо, что не в три часа ночи», — заявили горожане.

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