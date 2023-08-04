Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Студентке ростовского вуза удалось защитить свой проект в конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Комиссия рекомендовала предоставить грант в размере 600 тысяч рублей.
Эти деньги пойдут на создание анимационной мастерской «Кадр за кадром».
«Здесь молодежь сможет погрузиться в процесс производства мультипликационных фильмов. Участники пройдут все этапа — от создания продукта до конечного результата», — сказано в сообщении.
Отмечается, что получившиеся результаты покажут в киноклубах и будут отправлены на фестивали. В основе мультфильмов окажутся произведения русских писателей и поэтов.
Ранее победителями грантового конкурса «Движения первых» стали девять донских проектов.