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В Ростове-на-Дону создадут анимационную мастерскую за 600 тыс рублей

4 августа 2023, 07:47
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону создадут анимационную мастерскую за 600 тыс рублей
В Ростове-на-Дону на средства гранта планируется открыть анимационную мастерскую, сообщили в правительстве региона.

Студентке ростовского вуза удалось защитить свой проект в конкурсе «Росмолодежь. Гранты». Комиссия рекомендовала предоставить грант в размере 600 тысяч рублей.

Эти деньги пойдут на создание анимационной мастерской «Кадр за кадром».

«Здесь молодежь сможет погрузиться в процесс производства мультипликационных фильмов. Участники пройдут все этапа — от создания продукта до конечного результата», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что получившиеся результаты покажут в киноклубах и будут отправлены на фестивали. В основе мультфильмов окажутся произведения русских писателей и поэтов.

Ранее победителями грантового конкурса «Движения первых» стали девять донских проектов.

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