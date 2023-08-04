В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В пятницу, 4 августа, Telegram-канал «Тютина» опубликовал видео, на котором изображены несколько полицейских и темнокожий парень, стоящие во дворе дома на улице Прогрессивной, 5 в Ростове. По словам читателя, африканца якобы взяли в заложники.
«Сидит там, как загнанный зверь, у окна, а на окнах решетки — за ними тип с ножом», — цитируют своего подписчика авторы канала.
По словам читателя, молодого мужчину освободили из плена силами полиции и МЧС, однако для того, чтобы вызволить потерпевшего, пришлось распылить слезоточивый газ.
Позднее появилось фото и предполагаемого подозреваемого, которому потребовалась помощь врачей — на его теле есть следы порезов и ушибы
Журналисты запросили информацию о произошедшем в пресс-службе донской полиции, однако официального комментария пока не поступило, данные уточняются.
Ранее в Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС.