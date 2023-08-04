В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца

В пятницу, 4 августа, Telegram-канал «Тютина» опубликовал видео, на котором изображены несколько полицейских и темнокожий парень, стоящие во дворе дома на улице Прогрессивной, 5 в Ростове. По словам читателя, африканца якобы взяли в заложники.