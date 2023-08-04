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В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца

4 августа 2023, 14:51
Фото: pxhere.com
В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца
В Ростове на улице Прогрессивной задержали неизвестного, который якобы взял в заложники африканца, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В пятницу, 4 августа, Telegram-канал «Тютина» опубликовал видео, на котором изображены несколько полицейских и темнокожий парень, стоящие во дворе дома на улице Прогрессивной, 5 в Ростове. По словам читателя, африканца якобы взяли в заложники.

«Сидит там, как загнанный зверь, у окна, а на окнах решетки — за ними тип с ножом», — цитируют своего подписчика авторы канала.

По словам читателя, молодого мужчину освободили из плена силами полиции и МЧС, однако для того, чтобы вызволить потерпевшего, пришлось распылить слезоточивый газ.

По словам читателя, молодого мужчину освободили из плена силами полиции и МЧС, однако для того, чтобы вызволить потерпевшего, пришлось распылить слезоточивый газ.
Видео: ТГ канал Тютина
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Фото: ТГ канал Тютина

Позднее появилось фото и предполагаемого подозреваемого, которому потребовалась помощь врачей — на его теле есть следы порезов и ушибы

Журналисты запросили информацию о произошедшем в пресс-службе донской полиции, однако официального комментария пока не поступило, данные уточняются.

Ранее в Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС.

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