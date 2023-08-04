В Ростове объявили о начале строительства областного автовокзала в старом аэропорте

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
В понедельник, 31 июля, стало известно, что в Ростове в здании старого аэропорта на улице Шолохова дали старт работам по строительству Центрального областного автомобильного вокзала. Здесь появится новый современные транспортный комплекс с заведениями общепита, магазинами, другими объектами досугами и зоной ожидания своих рейсов.
Инвестором выступает компания «Агроком Холдинг», которой владеет миллиардер Иван Саввиди. Площадь нового автовокзала будет превышать 0,5 гектара, он будет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в сутки. В вокзале будут работать восемь перронов прибытия и 20 отправления, открытие запланировано на конец текущего года.
Власти добавили, что доехать до вокзала можно будет автобусными маршрутами №7, 93 и троллейбусом №9, позднее к этому списку добавятся электробусы №88.
«Маршруты будут корректироваться в процессе формирования пассажиропотоков», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что до автовокзала на Шолохова собираются построить новую дорогу с развязкой.