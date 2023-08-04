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В Ростове объявили о начале строительства областного автовокзала в старом аэропорте

4 августа 2023, 15:07
Фото: donland.ru
В Ростове объявили о начале строительства областного автовокзала в старом аэропорте
В начале августа в Ростове-на-Дону начались работы по модернизации здания старого аэропорта, там собираются разместить Центральный областной автовокзал, об этом сообщили в пресс-службе администрации Первомайского района.

В понедельник, 31 июля, стало известно, что в Ростове в здании старого аэропорта на улице Шолохова дали старт работам по строительству Центрального областного автомобильного вокзала. Здесь появится новый современные транспортный комплекс с заведениями общепита, магазинами, другими объектами досугами и зоной ожидания своих рейсов.

Инвестором выступает компания «Агроком Холдинг», которой владеет миллиардер Иван Саввиди. Площадь нового автовокзала будет превышать 0,5 гектара, он будет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в сутки. В вокзале будут работать восемь перронов прибытия и 20 отправления, открытие запланировано на конец текущего года.

В начале августа в Ростове-на-Дону начались работы по модернизации здания старого аэропорта, там собираются разместить Центральный областной автовокзалВ начале августа в Ростове-на-Дону начались работы по модернизации здания старого аэропорта, там собираются разместить Центральный областной автовокзал
В начале августа в Ростове-на-Дону начались работы по модернизации здания старого аэропорта, там собираются разместить Центральный областной автовокзал
Фото: Администрация Первомайского района г.Ростова н/Д
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Власти добавили, что доехать до вокзала можно будет автобусными маршрутами №7, 93 и троллейбусом №9, позднее к этому списку добавятся электробусы №88.

«Маршруты будут корректироваться в процессе формирования пассажиропотоков», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что до автовокзала на Шолохова собираются построить новую дорогу с развязкой.

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