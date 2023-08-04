В Ростове объявили о начале строительства областного автовокзала в старом аэропорте

Инвестором выступает компания «Агроком Холдинг», которой владеет миллиардер Иван Саввиди. Площадь нового автовокзала будет превышать 0,5 гектара, он будет обслуживать до 12 тысяч пассажиров в сутки. В вокзале будут работать восемь перронов прибытия и 20 отправления, открытие запланировано на конец текущего года.