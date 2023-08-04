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В Ростове полицейские помогли беременной женщине, спешащей на роды

4 августа 2023, 17:29
Фото: 1MI
В Ростове полицейские помогли беременной женщине, спешащей на роды
В Ростове полицейские помогли добраться до роддома супружеской паре, опаздывающей добраться к медикам из-за пробок, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В пятницу, 4 августа, стало известно, что рядом с инспекторами ГИБДД, которые несли службу на въезде в Ростов, остановился один из автомобилистов. Водитель «Лада» попросил помощи у сотрудников полиции, сообщив, что везет в роддом беременную жену, у которой в ближайшее время начнутся роды. Он боялся, что не успеет довезти супругу до врачей из-за заторов.

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В итоге лейтенанты полиции Лев Левочкин и Александр Калугин пришли мужчине на помощь и сопроводили семейную пару до роддома со световыми и звуковыми спецсигналами, благодаря чему женщина успела получить помощь врачей. Ребенок родился через два часа. Сейчас жизням матери и младенца ничего не угрожает.

Ранее в Ростовской области роддома двух городов закрылись на месяц.

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