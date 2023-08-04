В Ростове полицейские помогли беременной женщине, спешащей на роды

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В пятницу, 4 августа, стало известно, что рядом с инспекторами ГИБДД, которые несли службу на въезде в Ростов, остановился один из автомобилистов. Водитель «Лада» попросил помощи у сотрудников полиции, сообщив, что везет в роддом беременную жену, у которой в ближайшее время начнутся роды. Он боялся, что не успеет довезти супругу до врачей из-за заторов.
В итоге лейтенанты полиции Лев Левочкин и Александр Калугин пришли мужчине на помощь и сопроводили семейную пару до роддома со световыми и звуковыми спецсигналами, благодаря чему женщина успела получить помощь врачей. Ребенок родился через два часа. Сейчас жизням матери и младенца ничего не угрожает.
Ранее в Ростовской области роддома двух городов закрылись на месяц.