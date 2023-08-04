В Ростове полицейские помогли беременной женщине, спешащей на роды

В пятницу, 4 августа, стало известно, что рядом с инспекторами ГИБДД, которые несли службу на въезде в Ростов, остановился один из автомобилистов. Водитель «Лада» попросил помощи у сотрудников полиции, сообщив, что везет в роддом беременную жену, у которой в ближайшее время начнутся роды. Он боялся, что не успеет довезти супругу до врачей из-за заторов.