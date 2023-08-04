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В Ростове собираются отправить на принудительное лечение женщину, зарезавшую мать

4 августа 2023, 15:33
Фото: 1MI
В Ростове собираются отправить на принудительное лечение женщину, зарезавшую мать
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении ростовчанки, зарезавшей мать, женщину хотят направить на принудительное лечение, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Напомним, в мае текущего года в Ростове женщина, проживающая в квартире на проспекте 40-летия Победы, поссорилась с 64-летней матерью и заколола ее ножом, нанося множество ударов. Пожилая женщина погибла на месте конфликта, а ее дочь задержали.

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В ход судебной психолого-психиатрической экспертизы специалисты установили, что подозреваемая в убийстве страдает психическим расстройством. Эксперты считают, что ростовчанка представляет опасность для окружающих, а потому ей необходимо пройти принудительное лечение в специализированном медучреждении.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера», — сказано в сообщении.

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