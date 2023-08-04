В Ростове собираются отправить на принудительное лечение женщину, зарезавшую мать

Напомним, в мае текущего года в Ростове женщина, проживающая в квартире на проспекте 40-летия Победы, поссорилась с 64-летней матерью и заколола ее ножом, нанося множество ударов. Пожилая женщина погибла на месте конфликта, а ее дочь задержали.