В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами

«В „РТС“ дозвониться не получилось. Есть у них „горячая линия по вопросам отключения воды“, но линия, видимо, холодная, как и вода[…] Наше ТСЖ атакую постоянно. Там каждый раз разные ответы, удивительные иногда. Периодами все сводится к тому, что они ничего не знают, и не они нам воду отключают, а „РТС“», — рассказала ростовчанка, сообщив, что в ответ на все вопросы получает одну фразу — «Мы не знаем, когда дадут горячую воду».