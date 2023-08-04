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В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами

4 августа 2023, 06:43
Фото: 1MI
В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами
В Ростове жители дома на бульваре Комарова, 13 ждут восстановления подачи горячей воды в компании тараканов, об этом RostovGazeta рассказала одна из жильцов.

Ростовчанка рассказала, что 3 августа жильцы дома на бульваре Комарова, 13 отметили юбилей — один месяц с момента, как в их доме отключили горячую воду. «Ростовские тепловые сети» прекратили подачу горячего водоснабжения абонентам из-за второго этапа гидравлических испытаний, которые необходимо провести в рамках подготовки к отопительному сезону. Работы обещали провести до 14 июля, однако из-за дефектов на участках теплотрассы сроки завершения работ постоянно переносили.

Девушка рассказала, что постоянно «атакует» ТСЖ звонками, поскольку не может дозвониться на «горячую линию» «РТС».

«В „РТС“ дозвониться не получилось. Есть у них „горячая линия по вопросам отключения воды“, но линия, видимо, холодная, как и вода[…] Наше ТСЖ атакую постоянно. Там каждый раз разные ответы, удивительные иногда. Периодами все сводится к тому, что они ничего не знают, и не они нам воду отключают, а „РТС“», — рассказала ростовчанка, сообщив, что в ответ на все вопросы получает одну фразу — «Мы не знаем, когда дадут горячую воду».

Девушка утверждает, что звонила в «РТС» не меньше трех раз, но звонок сбрасывался, а линия круглосуточной аварийной службы постоянно занята — не получается дозвониться даже при многочисленных попытках.

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Еще одной серьезной проблемой в доме стали тараканы. Ростовчанка шутит, что им тоже грустно, они скучают по кипятку и прогуливаются по дому.

«Обычно я это связываю с тем, что на первом этаже магазин. Но вот их потравили какое-то время назад, и они вверх поползли к людям», — рассказала об ужасающих условиях жизни ростовчанка.

Девушка надеется, что в ближайшее время удастся решить хотя бы одну из проблем, и в дом вернется горячая вода. Однако администрация Ростова заявила, что жителям бульвара Комарова придется ждать воду до 7 августа.

Фото: Telegram-канал губернатора Василия Голубева

Ранее власти ответили, когда подключат горячую воду жителям СЖМ.

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