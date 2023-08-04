В Ростовской области на волю выпустили 900 уток кряквы и фазанов

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Власти объявили, что с начала августа на Дону на волю выпустили 900 птиц. Самая большая партия особей выпущена на волю в охотничьем хозяйстве «Аргамак-Р»: там нашли новый дом 500 особей фазана и 300 уток кряквы. Эти охотничьи угодья уже более 15 лет занимаются искусственным разведением птиц и пополняют популяцию водоплавающей дичи.
Еще 100 особей фаза выпустили в «НижнеПоповском» — это охотничье хозяйство в Белокалитвинском районе.
Теперь вплоть до осени егери будут подкармливать птиц, чтобы они могли скорее адаптировать к жизни в естественной среде.
Ранее в Ростовской области спасли дельфина и осетров, пойманных браконьерами.