В Ростовской области на волю выпустили 900 уток кряквы и фазанов

Власти объявили, что с начала августа на Дону на волю выпустили 900 птиц. Самая большая партия особей выпущена на волю в охотничьем хозяйстве «Аргамак-Р»: там нашли новый дом 500 особей фазана и 300 уток кряквы. Эти охотничьи угодья уже более 15 лет занимаются искусственным разведением птиц и пополняют популяцию водоплавающей дичи.