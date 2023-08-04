rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Изображение материала

В Ростовской области на волю выпустили 900 уток кряквы и фазанов

4 августа 2023, 15:14
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на волю выпустили 900 уток кряквы и фазанов
В Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 600 фазанов и 300 уток-крякв, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Власти объявили, что с начала августа на Дону на волю выпустили 900 птиц. Самая большая партия особей выпущена на волю в охотничьем хозяйстве «Аргамак-Р»: там нашли новый дом 500 особей фазана и 300 уток кряквы. Эти охотничьи угодья уже более 15 лет занимаются искусственным разведением птиц и пополняют популяцию водоплавающей дичи.

Массовая гибель уток в местном водоеме вызывает тревогу среди жителей Долгопрудного
Узнать подробнее
Фото: минприроды РО

Еще 100 особей фаза выпустили в «НижнеПоповском» — это охотничье хозяйство в Белокалитвинском районе.

Теперь вплоть до осени егери будут подкармливать птиц, чтобы они могли скорее адаптировать к жизни в естественной среде.

Ранее в Ростовской области спасли дельфина и осетров, пойманных браконьерами.

Читайте также:
Стало известно, почему в Ростове наблюдается нашествие фазановЖители Ростова заявили о нашествии фазанов на город в апрелеВ Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Минприроды Ростовской области#Животные#Птицы#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Касается каждого
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Сегодня, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Сегодня, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Сегодня, 15:14
В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца
Сегодня, 14:51
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Сегодня, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Сегодня, 12:59