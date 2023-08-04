В Ростовской области заказчик оценил работу «Ростовавтодора» в 0 баллов

«В своем ответе Заказчик не смог однозначно ответить не поставленный вопрос. Считаем, что Комиссия по осуществлению закупок Заказчика необоснованно присвоило ГУП РО „РостовАвтоДор“ 0 баллов по критерию оценки „квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации“, — сказано в документе.