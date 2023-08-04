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В Ростовской области заказчик оценил работу «Ростовавтодора» в 0 баллов

4 августа 2023, 13:01
Фото: donland.ru
В Ростовской области заказчик оценил работу «Ростовавтодора» в 0 баллов
В Ростовской области Семикаракорская администрация дала оценку квалификации подрядчика ремонта дорог и присвоила ей ноль баллов, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В начале июля администрация Семикаракорского городского поселения опубликовала конкурс для поиска подрядчика, который выполнит ремонт нескольких участков дорог в городе Семикаракорске и на подъездах к нему за 64,5 миллиона рублей.

На контракт претендовала крупная компания «Ростовавтодор», акционером которой является правительство Ростовской области. В условиях конкурса было указано, что контракт может получить компания, которая предложит наименьшую цену за объем работ, а также с подходящим уровнем квалификации.

Претендент на контракт «Ростовавтодор» направил жалобу в УФАС, что пересмотреть результаты конкурса после победы конкурента аксайского «Дорстроя», предложившего провести ремонт за 58 миллионов рублей.

27 июля «Ростовавтодор» обратился с заказчику, чтобы, согласно тексту жалобы, узнать, почему их выполненный контракт на 924 миллиона рублей и другие критерии, в том числе ресурсы компании, не приняли во внимание комиссией.

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«В своем ответе Заказчик не смог однозначно ответить не поставленный вопрос. Считаем, что Комиссия по осуществлению закупок Заказчика необоснованно присвоило ГУП РО „РостовАвтоДор“ 0 баллов по критерию оценки „квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации“, — сказано в документе.

Сейчас выбор подрядчика приостановлен, а жалоба находится на рассмотрении в УФАС.

Ранее стало известно, сколько дорог в Ростовской области отремонтируют до конца года.

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