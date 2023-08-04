В Ростовской области заказчик оценил работу «Ростовавтодора» в 0 баллов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В начале июля администрация Семикаракорского городского поселения опубликовала конкурс для поиска подрядчика, который выполнит ремонт нескольких участков дорог в городе Семикаракорске и на подъездах к нему за 64,5 миллиона рублей.
На контракт претендовала крупная компания «Ростовавтодор», акционером которой является правительство Ростовской области. В условиях конкурса было указано, что контракт может получить компания, которая предложит наименьшую цену за объем работ, а также с подходящим уровнем квалификации.
Претендент на контракт «Ростовавтодор» направил жалобу в УФАС, что пересмотреть результаты конкурса после победы конкурента аксайского «Дорстроя», предложившего провести ремонт за 58 миллионов рублей.
27 июля «Ростовавтодор» обратился с заказчику, чтобы, согласно тексту жалобы, узнать, почему их выполненный контракт на 924 миллиона рублей и другие критерии, в том числе ресурсы компании, не приняли во внимание комиссией.
«В своем ответе Заказчик не смог однозначно ответить не поставленный вопрос. Считаем, что Комиссия по осуществлению закупок Заказчика необоснованно присвоило ГУП РО „РостовАвтоДор“ 0 баллов по критерию оценки „квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации“, — сказано в документе.
Сейчас выбор подрядчика приостановлен, а жалоба находится на рассмотрении в УФАС.
Ранее стало известно, сколько дорог в Ростовской области отремонтируют до конца года.