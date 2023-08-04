В Шахтах под колесами самосвала погиб 17-летний подросток

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:56
В пятницу, 4 августа, около 14.30 мск на улице Красенской, 61 произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
44-летний водитель самосвала Scania сбил 17-летнего подростка, который решил перейти улицу по пешеходному переходу. Полученные травмы оказались серьезными, юноша не смог дождаться врачей и погиб на месте аварии, теперь полиции предстоит установить обстоятельства его гибели.
Сотрудники призывают водителей строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий, в том числе сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, остановками и образовательными учреждениями.
Ранее стало известно, что в Ростове под суд попал подросток, который сел за руль без прав и попал в аварию. В ДТП скончался его приятель и пострадали двое друзей.