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В Шахтах под колесами самосвала погиб 17-летний подросток

4 августа 2023, 12:54
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Шахтах под колесами самосвала погиб 17-летний подросток
В Шахтах на улице Красенской водитель самосвала сбил подростка на «зебре», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В пятницу, 4 августа, около 14.30 мск на улице Красенской, 61 произошла смертельная авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

44-летний водитель самосвала Scania сбил 17-летнего подростка, который решил перейти улицу по пешеходному переходу. Полученные травмы оказались серьезными, юноша не смог дождаться врачей и погиб на месте аварии, теперь полиции предстоит установить обстоятельства его гибели.

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Сотрудники призывают водителей строго соблюдать ПДД, чтобы избежать аварий, в том числе сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, остановками и образовательными учреждениями.

Ранее стало известно, что в Ростове под суд попал подросток, который сел за руль без прав и попал в аварию. В ДТП скончался его приятель и пострадали двое друзей.

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