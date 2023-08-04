Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Соответствующие планы прописаны в стратегии социально-экономического развития. Чтобы их выполнить до 2035 года, необходимо ежегодно сажать в городе 50,5 тысячи деревьев.
Вместе с этим площадь высаженных цветов превысит 326 тысяч квадратных метров.
«До этого проводили праздники древонасаждения, во время которых сажалось не понятно что, не понятно где. Теперь мы сажаем меньше, но качественнее», — пишет Donnews со ссылкой на слова Овчинникова.
Ранее стало известно, что более 600 тыс деревьев высадили в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.