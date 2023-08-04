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Власти собрались к 2035 году сделать Ростов-на-Дону зеленым городом

4 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Власти собрались к 2035 году сделать Ростов-на-Дону зеленым городом
Ростов-на-Дону в период до 2035 года хотят сделать зеленым городом, сообщил первый замглавы администрации города Юрий Овчинников.

Соответствующие планы прописаны в стратегии социально-экономического развития. Чтобы их выполнить до 2035 года, необходимо ежегодно сажать в городе 50,5 тысячи деревьев.

Вместе с этим площадь высаженных цветов превысит 326 тысяч квадратных метров.

«До этого проводили праздники древонасаждения, во время которых сажалось не понятно что, не понятно где. Теперь мы сажаем меньше, но качественнее», — пишет Donnews со ссылкой на слова Овчинникова.

Ранее стало известно, что более 600 тыс деревьев высадили в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Администрация#Зеленый город#Социально-экономическое развитие#Древонасаждение#Качество#Деревья#Цветы#Планы#Касается каждого
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