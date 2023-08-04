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Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года

4 августа 2023, 06:46
Фото: pxhere.com
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
В Ростове-на-Дону до 2035 года рост реальных доходов населения должен составить 236%, сообщил первый замглавы администрации города Юрий Овчинников.

Власти внесли изменения в стратегию социально-экономического развития города. Реализовать ее планируется до 2035 года.

К этому времени объем производства вырастет в 3,2 раза. Вместе с этим в 2,2 раза должна увеличиться зарплата ростовчан.

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«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — пишет Bloknot-Rostov со ссылкой на слова Овчинникова.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата в Ростовской области увеличилась на 15%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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