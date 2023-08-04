Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Власти внесли изменения в стратегию социально-экономического развития города. Реализовать ее планируется до 2035 года.
К этому времени объем производства вырастет в 3,2 раза. Вместе с этим в 2,2 раза должна увеличиться зарплата ростовчан.
«Реальные доходы населения к 2035 году увеличатся на 236% к уровню 2022 года. Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — пишет Bloknot-Rostov со ссылкой на слова Овчинникова.
Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата в Ростовской области увеличилась на 15%. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.