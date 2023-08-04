Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Конфликт произошел в четверг, 3 августа, на кольце Вавилова и Королева, когда два водителя решили выяснить отношения и перегородили машинами дорогу. Один из них забрался на капот второго автомобиля, а после убегал от своего обидчика.
Ситуация разрешилась мирно, когда одному из автолюбителей все надоело и он уехал. Пользователи в комментариях заявили, что на второй машине якобы порезали колесо.
Ростовчане также заявили, что водителей нужно лишить прав за произошедшее.
«Один водитель порезал колесо другому и скрылся с места ДТП», — написали местные жители. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.