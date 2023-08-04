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Водители перекрыли дорогу, чтобы устроить драку в Ростове-на-Дону днем 3 августа

4 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону два водителя решили устроить разборки на дороге и перекрыли проезжую часть, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Конфликт произошел в четверг, 3 августа, на кольце Вавилова и Королева, когда два водителя решили выяснить отношения и перегородили машинами дорогу. Один из них забрался на капот второго автомобиля, а после убегал от своего обидчика.

Ситуация разрешилась мирно, когда одному из автолюбителей все надоело и он уехал. Пользователи в комментариях заявили, что на второй машине якобы порезали колесо.

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Ростовчане также заявили, что водителей нужно лишить прав за произошедшее.

«Один водитель порезал колесо другому и скрылся с места ДТП», — написали местные жители. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчанин жестоко избил водителя во время дорожного конфликта.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Драка#Перекрытие дороги#Кольцо Вавилова и Королева#Капот#Обидчик#Порезание колеса#Мирное разрешение#Лишение прав#Дтп#Илья Протвинов
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