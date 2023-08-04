«Любую территорию с уникальной природой легко испортить за несколько лет. Только для того, чтобы восстановить ее, потребуются десятилетия. Сегодня мы активно теряем фонд редких реликтовых растений, животных, окружающую среду. Также, теряем пчел. Для примера, в зарубежных странах пчеловодам доплачивают только за то, чтобы пчелы у них были. А у нас с легкостью травят их при проведении полевых работ. В целом, я думаю, Ростовская область уже давно прославилась своим отвратительным отношением к экологии», — резюмирует собеседник.