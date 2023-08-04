Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Для этого компания друзей из Ростова выбрала экологический маршрут, открытие которого в 2020 году активно освещали СМИ. Каким же в реальности оказался экомаршрут и почему отдых был испорчен — выяснял корреспондент RostovGazeta.
В сентябре 2020 года местные СМИ сообщали о появлении в Ростовской области нового уникального экологического маршрута в Усть-Донецком районе.
Маршрут проходит по особо охраняемой территории «Раздорских склонов» — между хутором Коныгиным и станицей Раздорской. «Раздорские склоны» — это памятник природы в Ростовской области. Он имеет природоохранное, научное и просветительское значение.
Обещалось, что здесь отдыхающие увидят свыше 660 видов растений и 1,8 тысячи видов животных и насекомых. Некоторые из них занесены в Красную книгу. На пути протяженностью 1,5 километра для туристов заботливо предусмотрели пять остановок.
Казалось бы, уставшим от городской суеты и пыли жителям Ростова этот уникальный уголок природы должен был подарить незабываемый отдых. По крайней мере, так его рекламировали.
Однако на практике экологический маршрут, открытый чуть меньше трех лет назад, оказался заброшенной территорией.
В июне 2023 года компания друзей из Ростова решила не прибегать к помощи экскурсоводов. И самостоятельно в отпуске посетить знаковые места природы донского края. В том числе, прогуляться по уникальному экологическому маршруту на территории Раздорских склонов.
«Но подъехав туда, мы пришли в ужас», — делится мнением ростовчанка Елена [имя изменено по ее просьбе — прим.редакции].
Собеседница разъясняет, что раньше в начале экологического маршрута стояла беседка. В ней на лавочках прибывшие на автобусе туристы присаживались отдохнуть. Отсюда и начинались экскурсии.
«Сейчас от беседки не осталось и следа. Ее попросту нет. А это место заросло травой», — констатирует житель Ростова Сергей.
По предположениям туристов, вся территория экологического маршрута словно претерпела пожар. Только так, по словам друзей, можно объяснить выгоревшие сухие деревья на протяжении всего маршрута.
Проливные дожди нынешнего лета тоже оставили свой след. Тропы, по которым предлагалось идти по маршруту, наряду со всей территорией заросли травой чуть ли не в половину человеческого роста.
«Экологический маршрут выглядит очень удручающе. За этой территорией явно никто не следит. Пробираться через траву очень сложно, тем более, после дождей она не успевает высыхать», — возмущаются ростовчане.
Помимо сухих деревьев и высокой травы, в плачевном состоянии оказались таблички с указанием маршрута и информационные плакаты.
«Раньше информационные плакаты стояли на протяжении всего пути. На них можно было узнать информацию — какие животные, птицы, растения и насекомые встречаются на этой территории. Прочитать про экологию. Также на плакатах были размещены QR-коды, наведя на которые смартфон, можно было послушать пение местных птиц, звуки животных», — рассказывают туристы.
По их словам, сегодня большинство плакатов пришли в негодность. Оторванные таблички с информацией валяются на земле. А по большинству указателей сложно сказать, о чем они предупреждают.
«Очень досадно, что за этим действительно уникальным уголком донской природы никто не следит. Понятно, что восстановить сгоревшие деревья будет очень сложно. Но что мешает хотя бы убрать их? Что мешает благоустроить эту территорию, создать тропинки, чтобы люди могли прогуляться, подышать свежим воздухом?» — недоумевают ростовские туристы.
Следующим местом для погружения ростовских друзей в красоту донской природы стал Заповедник Кундрюченского леса. Но и тут, по словам туристов, ждало полное разочарование.
«В 2017 году в Кундрюченском лесу был страшный пожар. Но через несколько лет после него сообщали о высадке деревьев. По крайней мере фотографии с высаженными елками активно демонстрировали в Сети. И вот какой странный факт. Никаких елок в сгоревшей части леса не оказалось», — делятся фактом ростовчане.
Завсегдатаи рассказывают, что уже три года пытаются разыскать то место, где были высажены обещанные елки, но так и не нашли. Ростовчане склоняются к странному умозаключению, что заявленная компенсационная высадка деревьев здесь не проводилась.
«Здесь по-прежнему голое поле, на котором торчат пеньки сгоревших деревьев», — сокрушаются жители Ростова.
Эколог Алексей Лебедев вспоминает, как несколько лет назад шутили в Москве. Столичные специалисты подмечали, что Ростовской области якобы выделили столько денег на восстановление Кундрюченского леса, что здесь уже давно должны были появиться густые сибирские леса.
«Почему до сих пор мы не видим в Кундрюченском лесу компенсационной высадки деревьев — это очень большой вопрос», — делится мыслями эколог.
Ростовские туристы, пытающиеся провести отпуск на природе живописного донского края, делятся впечатлениями, что от такого отдыха остались в гнетущем состоянии. По их словам, это тот случай, когда ожидание не просто не совпало с реальностью, а неприятно разочаровало.
Эксперты подчеркивают, что заброшенные уголки уникальной природы на первых порах особо не повлияют на жизнь горожан. Однако пейзажи Ростовской области все больше похожи на картинки из сюжетов постапокалиптических фильмов. Таких, в которых персонажи вынуждены бороться за свое выживание.
«Отношение властей к уникальной донской природе меня уже не удивляет. Вспомните, сколько раз мы поднимали проблемы, а выезжающие на место специалисты министерств и ведомств не обнаруживали их? Считаю, что это очевидное вредительство», — комментирует Алексей Лебедев.
Собеседник разъясняет, что в природе все взаимосвязано. Не случайно, по его словам, бывшие сотрудники Минприроды Ростовской области, которые сейчас на пенсии, рассказывают о заброшенных территориях. О таких, где после вмешательства людей, кроме чертополоха ничего не растет. И животных там нет, хотя должны бегать лисы и зайцы. А в реальности — только вороны и сорняки.
«Любую территорию с уникальной природой легко испортить за несколько лет. Только для того, чтобы восстановить ее, потребуются десятилетия. Сегодня мы активно теряем фонд редких реликтовых растений, животных, окружающую среду. Также, теряем пчел. Для примера, в зарубежных странах пчеловодам доплачивают только за то, чтобы пчелы у них были. А у нас с легкостью травят их при проведении полевых работ. В целом, я думаю, Ростовская область уже давно прославилась своим отвратительным отношением к экологии», — резюмирует собеседник.