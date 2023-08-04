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Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа

4 августа 2023, 05:36
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных ожидается жаркая погода с температурой до 39 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу будет облачно, воздух прогреется до 33 градусов. Ночью температура опустится до 23 градусов, а днем в субботу, 5 августа, поднимется до 37 градусов.

В воскресенье столбики термометров покажут 39 градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду. Осадков в эти дни не будет.

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В начале следующей недели средняя температура составит 37 градусов, а в среду могут пройти дожди. Ветер в это время может немного стихнуть.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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