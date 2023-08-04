Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В пятницу будет облачно, воздух прогреется до 33 градусов. Ночью температура опустится до 23 градусов, а днем в субботу, 5 августа, поднимется до 37 градусов.
В воскресенье столбики термометров покажут 39 градусов, порывы ветра достигнут шести метров в секунду. Осадков в эти дни не будет.
В начале следующей недели средняя температура составит 37 градусов, а в среду могут пройти дожди. Ветер в это время может немного стихнуть.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.