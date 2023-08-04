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Жители Нахичевани в Ростове на сутки останутся без воды с 8 августа

4 августа 2023, 16:26
Фото: Midjourney
Жители Нахичевани в Ростове на сутки останутся без воды с 8 августа
В Ростове жителям Нахичевани на сутки отключат подачу воды из-за переподключения водопровода, об этом сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

Представители компании предупредили, что с 08.30 мск 8 августа до 08.00 мск 9 августа в Ростове на пересечении улиц 3-й Линии и Закруткина пройдут работы по переподключению водопровода, которые потребуют отключения водоснабжения.

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Воды в этот период времени не будет в домах, расположенных в границах улиц Нижненольной, Советской, 7-й Линии и Береговой. Кроме того, без воды останутся поликлиника №3, городская больница №6 на улице Мясникова, а также колледж водного транспорта с институтом иностранных языков и «Арбат-фитнесом».

Ранее ростовчанка поделилась, как жители дома на бульваре Комарова живут с момента отключения горячей воды.

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